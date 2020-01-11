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11 січня • оновлено в 17:02
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Погода на Водохреще: синоптик озвучив аномальний прогноз в Україні

2.7т
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Погода в Україні на Водохреще, яке християни східного обряду відзначатимуть 19 січня, буде аномально теплою.

Вдень температура повітря буде вище нуля. Про це OBOZREVATEL розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

За його прогнозами, у період з 11 по 20 січня погода в Україні "буде практично однаковою". "Вночі 0... -6 градусів, а вдень + 1... +7 градусів. Істотних опадів не очікується", – уточнив він. Таким чином, на Водохреще, 19 січня, очікується невеликий мороз вночі і плюсові температури вдень, – підсумував синоптик.

Водохреще

Водохреще

Він назвав подібну погоду нехарактерною для середини січня. Її викликають "помірно вологі і помірно теплі повітряні маси з Атлантики", – пояснив синоптик.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше був озвучений прогноз погоди на вихідні. За оцінками синоптиків, погода у Києві очікується зовсім не зимова.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Хрещення Прогноз погоди Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
погода
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