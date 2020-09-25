Погода на вихідні в Україні: штормовий вітер і кінець "бабиного літа"

На вихідні, 26-27 вересня, синоптики прогнозують в Україні поступове зниження температури і дощі. Погода зміниться спочатку в західних областях, а потім новий атмосферний фронт дійде і до сходу країни.

Неділя стане останнім днем "бабиного літа", але турбуватися не варто: цієї осені ще будуть інші теплі періоди. У коментарі OBOZREVATEL синоптик Наталка Діденко докладно описала, чого чекати від погоди українцям в найближчі два дні.

"В Україну поступово буде заходити інша повітряна маса, тому погода почне змінюватися. У суботу дощі з грозами пройдуть місцями в західних областях, а також локально на Одещині та Вінниччині. Крім цього, в західних областях знизиться температура повітря на кілька градусів. На решті території країни погода ще залишиться суха, без опадів, з високою температурою – 23-27 градусів вище нуля", – сказала вона.

Синоптик зупинилася на погоді в неділю, коли атмосферний фронт накриє всю Україну.

"Характерна особливість доби 27 вересня – сильний південно-східний вітер аж до штормових поривів. Потрібно бути особливо уважним, перебуваючи під старими гіллястими деревами і біля білбордів. У неділю атмосферний фронт буде рухатися з заходу на схід, тому дощі йтимуть за таким же принципом: вночі-вдень – на Заході, Півночі і частині Сходу України, а до східних областей дійдуть вже пізно ввечері", – уточнила Діденко.

За її словами, температура повітря на Півночі і на Заході в неділю становитиме 17-23 градуси вище нуля, а на інших територіях ще буде триматися в межах 23-26 градусів.

"26 вересня в Києві без опадів, сильний вітер, 25 градусів вище нуля. 27 вересня пройде дощ, продовжиться сильний вітер, а температура повітря впаде до 19-20 градусів", – розповіла вона.

Слова своєї колеги підтвердив OBOZREVATEL синоптик Роман Мурмило. Згідно з його прогнозом, 26 вересня на Заході України пройдуть дощі з грозами, а на решті території погода буде приблизно така ж, як сьогодні. У неділю очікуються дощі і зниження температури – все це в супроводі поривчастого вітру. При цьому він уточнив, що опади будуть помірного характеру, тобто без злив.

"Після того, як пройде атмосферний фронт 27 вересня, температура впаде. Можна сказати, що в цей день перше "бабине літо" завершиться. Але буде ще друге", – завершив Мурмило.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.