В Україні 7 та 8 березня очікується мінлива погода, можливі опади й навіть грози.

У високогір'ї східної частини Закарпатської і в горах Івано-Франківської областей – значна сніголавинна небезпека (3 рівня). "Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавин", – повідомляється на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в українських Карпатах".

Крім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівня) очікується в горах західної і центральної частин Закарпатської області. Низька сніголавинна небезпека (1 рівня) – в горах Львівської та Чернівецької областей.

Прогноз погоди в Україні на вихідні УП

facebook.com/lavyny.official

На своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко зазначила, що атмосферний фронт зумовить 7 березня дощі в західних областях. 8 березня вони охоплять ще й північну частину України, включно з Вінницькою, Черкаською областями, ввечері – Кропивницький і найближчі райони.

"До вечора дощі вірогідні в Одеській області, де можуть гримнути навіть грози", – написала Діденко.

7 березня температура +5...+11 градусів очікується в західних областях, високо в Карпатах, імовірно, до нуля. На сході та півдні країни – до +15...+17. На півночі і в центральних областях протягом дня до +10...+15 градусів.

"У Києві субота буде теплою, до +12...+13 градусів, місцями невеликий дощ. А от 8 березня набіжать хмари, прийде атмосферний фронт і похолодає – сірі дощі і близько +8...+10 градусів", – розповіла синоптикиня.

Вона додала, що 9 та 10 березня в Україні дощів майже не буде, а температурний розподіл втримається на рівні попереднього дня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні в Україні очікуються дощі та заморозки, а вже до кінця весни – в травні – прийде практично літня погода.

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