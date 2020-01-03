Погода на вихідні і Різдво: Гідрометцентр уточнив прогноз

Прогноз погоди на різдвяні свята в Україні з 4 по 7 січня обіцяє плюсові температури.

"5 січня територією України пройде атмосферний фронт, але на погоду він істотно не вплине", – розповів OBOZREVATEL провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

Як уточнив синоптик, атмосферний фронт призведе до того, що температура повітря вдень "буде трохи нижчою, ніж зараз, але не суттєво". Він також пообіцяв мокрий сніг і дощ "вдень 4 січня і протягом доби 5 січня".

Погода на різдвяні канікули в Україні буде теплою, сказали у Гідрометцентрі

Водночас у Гідрометцентрі запевнили, що у Святвечір, в ніч із 6 на 7 січня, і на Різдво опадів не очікується. "Вночі буде слабкий "мінус", від 0 до 3 градусів морозу, вдень – слабкий "плюс" – від 0 до 5 градусів тепла".

Така погода спостерігатиметься на всій території України, додав синоптик.

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Гідрометцентрі прокоментували прогноз погоди на кінець січня 2020 року, згідно з яким температура повітря може опуститися до 27 градусів морозу. Як пояснив синоптик, достовірним можна вважати лише прогноз, зроблений не більше ніж на 10 днів.

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