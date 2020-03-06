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6 березня • оновлено в 12:16
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Погода на весну в Україні: з'явився детальний прогноз

2.6т
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У березні в Україні очікуються дощі і заморозки, а вже на кінець весни – у травні – прийде практично літня погода.

Такий прогноз в інтерв'ю "Фактам" зробив народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, в середині квітня вночі ще буде мінусова температура, а травень порадує літнім теплом.

Березень

"Початок весни буде класичним: невеликі опади, які іноді переростатимуть у сильні. До кінця першої декади дуже вітряно. Температура в цей період буде коливатися: вночі мінус, а вдень переважно плюс. У другій декаді березня погода покращиться, опадів очікується небагато. Після 10 березня будуть спостерігатися температурні гойдалки, а потім істотно потеплішає і до кінця другої десятиденки буде комфортна температура. Остання декада березня теж не розчарує. Незважаючи на незначне похолодання, весна вже не відступить. Опади очікуються невеликі", – розповів синоптик.

Погода на весну в Україні: з'явився детальний прогноз

Погода на весну в Україні: з'явився детальний прогноз

MyUkraina.com.ua

Квітень

Початок квітня, за словами синоптика, буде дощовим і прохолодним. У середині першої декади температура почне зростати.

"Після 10-го числа потепління продовжиться з невеликими перервами на день-два, вночі можливі заморозки. Перед Великоднем (19 квітня Ред.) ще потеплішає, але буде вітряно. Опади протягом цього періоду будуть незначними. Тільки третя декада принесе більше опадів, але значного підвищення температури доведеться почекати", – поділився Деркач.

Погода на весну в Україні: з'явився детальний прогноз

Погода на весну в Україні: з'явився детальний прогноз

24 канал

Травень

Останній місяць літа, каже Деркач, також почнеться з невеликих опадів – протягом одного-двох днів. Але це не відіб'ється на температурі повітря, яка буде підвищуватися і досягне піку приблизно на екваторі першої декади. На термометрах можна буде побачити практично літні показники.

"Таке тепло протримається і захопить початок другої декади. А ось далі дощі трохи "вгамують" температуру, помірні показники якої збережуться до кінця другої десятиденки. Остання декада порадує справжнім теплом, щоправда, пройдуть короткочасні дощідень-два. Очікується, що в кінці місяці пройдуть зливові дощі і похолодає", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що середня місячна температура в березні-2020 очікується на рівні від +1 до +7 градусів.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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