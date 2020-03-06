У березні в Україні очікуються дощі і заморозки, а вже на кінець весни – у травні – прийде практично літня погода.

Такий прогноз в інтерв'ю "Фактам" зробив народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, в середині квітня вночі ще буде мінусова температура, а травень порадує літнім теплом.

Березень

"Початок весни буде класичним: невеликі опади, які іноді переростатимуть у сильні. До кінця першої декади дуже вітряно. Температура в цей період буде коливатися: вночі – мінус, а вдень переважно плюс. У другій декаді березня погода покращиться, опадів очікується небагато. Після 10 березня будуть спостерігатися температурні гойдалки, а потім істотно потеплішає і до кінця другої десятиденки буде комфортна температура. Остання декада березня теж не розчарує. Незважаючи на незначне похолодання, весна вже не відступить. Опади очікуються невеликі", – розповів синоптик.

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Квітень

Початок квітня, за словами синоптика, буде дощовим і прохолодним. У середині першої декади температура почне зростати.

"Після 10-го числа потепління продовжиться – з невеликими перервами на день-два, вночі можливі заморозки. Перед Великоднем (19 квітня – Ред.) ще потеплішає, але буде вітряно. Опади протягом цього періоду будуть незначними. Тільки третя декада принесе більше опадів, але значного підвищення температури доведеться почекати", – поділився Деркач.

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Травень

Останній місяць літа, каже Деркач, також почнеться з невеликих опадів – протягом одного-двох днів. Але це не відіб'ється на температурі повітря, яка буде підвищуватися і досягне піку приблизно на екваторі першої декади. На термометрах можна буде побачити практично літні показники.

"Таке тепло протримається і захопить початок другої декади. А ось далі дощі трохи "вгамують" температуру, помірні показники якої збережуться до кінця другої десятиденки. Остання декада порадує справжнім теплом, щоправда, пройдуть короткочасні дощі – день-два. Очікується, що в кінці місяці пройдуть зливові дощі і похолодає", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що середня місячна температура в березні-2020 очікується на рівні від +1 до +7 градусів.

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