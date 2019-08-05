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Азов накрив "пекельний" шторм: синоптики дали прогноз

1.3т Читати матеріал російською

Погода на узбережжі Азовського моря у період до 11 серпня буде теплою і сухою.

До п'ятниці, 9 серпня, температура повітря дещо наблизиться до позначки 30 градусів. Про це OBOZREVATEL розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

За його словами, "все найсерйозніше, що могло бути з погодою, трапилося в ніч на неділю, 4 серпня, і в найближчі 10 днів такого не повториться. Циклон пішов, погода заспокоїлася".

Узбережжя Азовського моря, ілюстрація

Узбережжя Азовського моря, ілюстрація

Styler – РБК-Україна

Протягом тижня температура повітря буде поступово підвищуватися, опади будуть несуттєвими, "в суботу і неділю можливі окремі грозові дощі", – розповів синоптик.

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Що стосується нічних температур, то вони не будуть опускатися нижче за 13-14 градусів у понеділок, 5 серпня, і нижче за 18-19 градусів у неділю, 11 серпня, – повідомив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко попередила про те, що в понеділок, 5 серпня, у Києві очікується різке похолодання до +10 градусів, однак така погода буде лише до обіду.

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Тема
Погода в Запоріжжі
Місце
Україна
Тег
погода
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