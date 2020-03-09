У травні 2020 року українців традиційно очікують довгі травневі свята. Погода дозволить як провести час в Україні, так і відправитися за кордон – на популярні курорти.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, яка погода буде в Єгипті, Туреччині, Греції, на Кіпрі і в Чорногорії на травневі свята-2020.

Погода на курортах на травневі свята Ілюстрація

Єгипет:

Хургада: середня температура вдень + 33°C, вночі +27°C; температура води + 26 ° C. Опадів не прогнозується.

Шарм-Ель-Шейх: середня температура вдень + 29°C, вночі +22°C; температура води +26°C. Опадів також не прогнозується.

Туреччина:

Кемер: середня температура вдень +24°C, вночі +14°C; температура води +21°C.

Анталья: середня температура вдень +25°C, вночі +16°C; температура води +20°C.

Аланья: середня температура вдень +24°C, вночі +20°C; температура води +21°C.

Мармаріс: середня температура вдень + 25°C, вночі +16°C; температура води +20°C.

Греція:

Крит: середня температура вдень +24°C, вночі +15°C; температура води +19°C.

Халкідікі: середня температура вдень +23°C, вночі +14°C; температура води +18°C.

Кіпр:

Айя-Напа: середня температура вдень +18°C, вночі +11°C; температура води +16°C.

Ларнака: середня температура вдень +25°C, вночі +20°C; температура води +20°C.

Чорногорія:

Будва: середня температура вдень +18°C, вночі +13°C; температура води +18°C.

Котор: середня температура вдень +22°C, вночі + 15°C; температура води +18°C.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка очікується навесні 2020 року, може призвести до подальшої серйозної посухи.

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