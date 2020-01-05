Погода на Святвечір та Різдво: синоптикиня попередила про мороз та опади

В Україні 6 та 7 січня очікується морозна та суха погода, але на Різдво можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила синоптикиня Наталка Діденко, за її словами антициклон з центру Європи витіснить опади, тому по всій Україні буде сухо.

"Вночі -1…-6 градусів, вдень у понеділок, 6 січня, 0…-3 градуси морозу, на півдні та сході та в частині центральних областей до +2…+4 градусів", – пише синоптикиня.

Новини Якою буде погода на Різдво

Діденко прогнозує, що на Різдво суттєві опади малоймовірні, єдине, можливий невеличкий сніг на сході та крайній півночі України: "Невеликі морози переважатимуть, але вдень знову повернеться до нуля".

Погода в Україні

У Києві ж ближче до пізнього вечора і на ніч невеличкий сніг перейде у мокрий сніг, знизиться температура повітря.

"Завтра вдень у столиці без опадів, близько 2 градусів морозу. На Різдво у Києві хмарно, у ніч на 7 січня до -4…-6 градусів, вдень близько нуля", – спрогнозувала Діденко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, прогноз погоди, який обіцяє наприкінці січня 2020 року морози до 27 градусів в Україні, не є коректним.

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