Погода на Святого Миколая в Україні буде без вітру й опадів, – синоптик
Погода в Україні у День святого Миколая, 19 грудня, буде без істотних опадів і вітру.
Про це OBOZREVATEL розповів синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило. Він зазначив, що погода буде "спокійною", однак можлива мряка.
За словами синоптика, температура повітря цього дня буде близько 0 градусів, уночі – мороз до -2 градусів, а вдень – до +2.
"Можлива якась мряка, буде хмарно", – додав він.
Синоптик уточнив, що така погода буде майже на всій території країни, зокрема на півдні.
Зазначимо, що раніше народний синоптик Леонід Горбань також висловив переконання, що на новорічно-різдвяні свята погода не потішить зимовою казкою.
Також раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця 2020 року в Україні, пообіцявши мороз на День святого Миколая і "мокрий" Новий рік.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував в Україні зимове "бабине літо". За його словами, зима почнеться з незначного похолодання, але потішить і нетиповим для цього періоду теплом.
Зі свого боку, начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик припустив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня. Водночас, імовірно, вона матиме "європейський характер".
За словами завідувачки відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової, погода в Україні на Новий рік буде без морозів і снігу.