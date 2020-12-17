Погода на Святого Миколая в Україні буде без вітру й опадів, – синоптик

Ольга Ліпич Суспільство 03:00, 17.12.2020

Погода в Україні у День святого Миколая, 19 грудня, буде без істотних опадів і вітру.

Про це OBOZREVATEL розповів синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило. Він зазначив, що погода буде "спокійною", однак можлива мряка.

За словами синоптика, температура повітря цього дня буде близько 0 градусів, уночі – мороз до -2 градусів, а вдень – до +2.

"Можлива якась мряка, буде хмарно", – додав він.

Синоптик уточнив, що така погода буде майже на всій території країни, зокрема на півдні.

Зазначимо, що раніше народний синоптик Леонід Горбань також висловив переконання, що на новорічно-різдвяні свята погода не потішить зимовою казкою.

Також раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця 2020 року в Україні, пообіцявши мороз на День святого Миколая і "мокрий" Новий рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Зі свого боку, начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик припустив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня. Водночас, імовірно, вона матиме "європейський характер".

  • За словами завідувачки відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової, погода в Україні на Новий рік буде без морозів і снігу.

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