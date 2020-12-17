Погода на Святого Миколая в Україні буде без вітру й опадів, – синоптик

Погода в Україні у День святого Миколая, 19 грудня, буде без істотних опадів і вітру.

Про це OBOZREVATEL розповів синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило. Він зазначив, що погода буде "спокійною", однак можлива мряка.

За словами синоптика, температура повітря цього дня буде близько 0 градусів, уночі – мороз до -2 градусів, а вдень – до +2.

"Можлива якась мряка, буде хмарно", – додав він.

Синоптик уточнив, що така погода буде майже на всій території країни, зокрема на півдні.

Зазначимо, що раніше народний синоптик Леонід Горбань також висловив переконання, що на новорічно-різдвяні свята погода не потішить зимовою казкою.

Також раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця 2020 року в Україні, пообіцявши мороз на День святого Миколая і "мокрий" Новий рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував в Україні зимове "бабине літо". За його словами, зима почнеться з незначного похолодання, але потішить і нетиповим для цього періоду теплом.