Різдвяного дива не буде: з'явився дощовий прогноз щодо Україні

У середу, 25 грудня, в Україні очікується дощова погода, в деяких регіонах – із мокрим снігом.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. Вітер очікується змінних напрямків, до 3-8 метрів на секунду.

Температура повітря на католицьке Різдво вночі і вдень – 2-7 градусів вище нуля. У західних областях прогнозується від 0 до -4 градусів.

Погода в Україні: з'явився дощовий прогноз на Різдво netweather.tv

У Карпатах – сніг, температура повітря сягатиме від 0 градусів вдень до -5 ° вночі. Також очікується ожеледиця.

Погода 25 грудня

У Києві в середу буде лити дощ. Температура протягом доби доби становитиме 5-7 градусів тепла.

Погода 25 грудня в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптикиня Наталія Діденко пообіцяла, що в п'ятницю і суботу, 27 і 28 грудня, в Україні прийде похолодання зі снігом, яке затримається до кінця виходних.На католицьке Різдво вона спрогнозувала теплу погоду.

Також стало відомо, що в Україні на Новий рік 2020 буде морозно, однак опади не очікуються.

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