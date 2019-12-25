Різдвяного дива не буде: з'явився дощовий прогноз щодо Україні

У середу, 25 грудня, в Україні очікується дощова погода, в деяких регіонах – із мокрим снігом.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. Вітер очікується змінних напрямків, до 3-8 метрів на секунду.
Температура повітря на католицьке Різдво вночі і вдень – 2-7 градусів вище нуля. У західних областях прогнозується від 0 до -4 градусів.
Погода в Україні: з'явився дощовий прогноз на Різдво
netweather.tv
У Карпатах – сніг, температура повітря сягатиме від 0 градусів вдень до -5 ° вночі. Також очікується ожеледиця.
Погода 25 грудня
У Києві в середу буде лити дощ. Температура протягом доби доби становитиме 5-7 градусів тепла.
Погода 25 грудня в Києві
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптикиня Наталія Діденко пообіцяла, що в п'ятницю і суботу, 27 і 28 грудня, в Україні прийде похолодання зі снігом, яке затримається до кінця виходних.На католицьке Різдво вона спрогнозувала теплу погоду.
Також стало відомо, що в Україні на Новий рік 2020 буде морозно, однак опади не очікуються.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".