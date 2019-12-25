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25 грудня • оновлено в 07:37
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Різдвяного дива не буде: з'явився дощовий прогноз щодо Україні

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У середу, 25 грудня, в Україні очікується дощова погода, в деяких регіонах – із мокрим снігом.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. Вітер очікується змінних напрямків, до 3-8 метрів на секунду.

Температура повітря на католицьке Різдво вночі і вдень – 2-7 градусів вище нуля. У західних областях прогнозується від 0 до -4 градусів.

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Погода в Україні: з'явився дощовий прогноз на Різдво

Погода в Україні: з'явився дощовий прогноз на Різдво

netweather.tv

У Карпатах – сніг, температура повітря сягатиме від 0 градусів вдень до -5 ° вночі. Також очікується ожеледиця.

Погода 25 грудня

Погода 25 грудня

У Києві в середу буде лити дощ. Температура протягом доби доби становитиме 5-7 градусів тепла.

Погода 25 грудня в Києві

Погода 25 грудня в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптикиня Наталія Діденко пообіцяла, що в п'ятницю і суботу, 27 і 28 грудня, в Україні прийде похолодання зі снігом, яке затримається до кінця виходних.На католицьке Різдво вона спрогнозувала теплу погоду.

Також стало відомо, що в Україні на Новий рік 2020 буде морозно, однак опади не очікуються.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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