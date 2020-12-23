Погода на Різдво 25 грудня в Україні: від морозу до +10

24-го грудня майже на всій території України очікуються дощі, лише на сході буде сухо та морозно – сніг може випасти тільки на Харківщині.

Такий прогноз погоди дала синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, вже незабаром на території нашої країни почнеться поступове потепління.

Вона також попередила про можливі налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледицю на дорогах.

"Опади, переважно дощ, очікуються завтра на Заході, Півночі, Півдні України, а також у західних районах центральної частини. До східних областей опади не дійдуть, лише на Харківщині у четвер можливий сніг", – наголосила вона.

25 грудня в східній частині слід чекати на ускладнення погоди – сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, сказала Діденко.

Температурна мапа Facebook Наталка Діденко

24 грудня в Україні спостерігатиметься посилення південного вітру до штормових значень.

Температура повітря:

у східних областях вночі до 4...10 градусів морозу, вдень 1...4 градуси морозу;

на Дніпропетровщині, Полтавщині, Сумщині та на Запоріжжі – від 2 морозу до 2 тепла;

на решті території України – до +1...+6 градусів.

У південній частині 24-го грудня очікується вдень +4...+8 градусів, на Заході, ймовірно, +5...+10 градусів, уточнила Діденко.

У Києві 24 грудня вночі та вранці опади припиняться, а в другій половині дня атмосферний фронт північного циклону Greta знов принесе дощі та поривчастий вітер.

Протягом дня температура повітря в столиці коливатиметься близько 2–3 градусів тепла.

Мапа вітру Facebook Наталка Діденко

Прогноз погоди на Різдво Facebook Наталка Діденко

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в лютому 2021 року в Україні очікується два морозних періоди. В останній декаді місяця істотно потеплішає.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань. Місяць розпочнеться з великих морозів на рівні -14 градусів у денні години та -21 градуса в нічні, уточнив він.