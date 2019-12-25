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25 грудня • оновлено в 12:12
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"Спека" повернеться: синоптики здивували прогнозом на початок 2020 року

4.7т
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На початку 2020 року українцям слід очікувати мінливу погоду – до 31 грудня в країні похолоднішає, а вже з 1 січня знову прийде потепління.

Згідно з даними Gismeteo для Києва, 31 грудня ще буде мороз, а вже 1 січня очікується +2 градуси.

Відзначається, що в перший тиждень січня 2020 року температура буде коливатися від -2 до +2 градусів. При цьому можливі невеликі снігопади.

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Раніше "спекотний" прогноз на початок січня дала також синоптикиня Наталія Діденко. За її даними, свята в Україні пройдуть із плюсовою температурою.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні на Новий рік-2020 буде морозно, проте опадів не очікується.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
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