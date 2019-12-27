Погода на Новий рік в Україні: в Гідрометцентрі заявили про аномалію

Новорічна ніч в Україні буде аномально теплою.

Прогноз погоди на 31 грудня та 1 січня обіцяє "невеликий мінус" вночі і температуру повітря близько 0 градусів в денні години. Про це OBOZREVATEL розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

"Опадів в новорічну ніч за прогнозами поки що не видно, але чомусь розрахунки щодня змінюються. Може щось пролітати – наприклад, сніжинки з дождинками, але серйозних опадів не очікується", – сказав синоптик.

Погода на Новий рік в Україні буде аномальною

У той же час він підкреслив: "Це аномальна погода для кінця грудня. Це тепліше, ніж потрібно".

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Гідрометцентрі повідомили, що в Україні до кінця тижня 26-29 грудня суттєво похолодає і піде сніг. У четвер, 26 грудня буде хмарно з проясненнями. На півночі та місцями в центрі України очікується невеликий дощ, на заході – мокрий сніг.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!