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27 грудня • оновлено в 06:45
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Погода на Новий рік в Україні: в Гідрометцентрі заявили про аномалію

2.3т
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Новорічна ніч в Україні буде аномально теплою.

Прогноз погоди на 31 грудня та 1 січня обіцяє "невеликий мінус" вночі і температуру повітря близько 0 градусів в денні години. Про це OBOZREVATEL розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

"Опадів в новорічну ніч за прогнозами поки що не видно, але чомусь розрахунки щодня змінюються. Може щось пролітати – наприклад, сніжинки з дождинками, але серйозних опадів не очікується", – сказав синоптик.

Погода на Новий рік в Україні буде аномальною

Погода на Новий рік в Україні буде аномальною

У той же час він підкреслив: "Це аномальна погода для кінця грудня. Це тепліше, ніж потрібно".

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Як писав OBOZREVATEL, раніше в Гідрометцентрі повідомили, що в Україні до кінця тижня 26-29 грудня суттєво похолодає і піде сніг. У четвер, 26 грудня буде хмарно з проясненнями. На півночі та місцями в центрі України очікується невеликий дощ, на заході – мокрий сніг.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр погода
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