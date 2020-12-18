Миколай, Новий рік і Різдво в Україні не будуть по-справжньому зимовими: прогноз погоди на свята

Погода на новорічні та різдвяні свята в Україні не буде по-справжньому зимовою, стверджують синоптики. Температура коливатиметься в межах 0 градусів, удень повітря прогріватиметься до +1... +2 градусів.

Але в новорічну ніч може випасти сніг.

Детальніше про те, якою буде погода на свята, розбирався OBOZREVATEL (інфографіку дивіться в кінці цієї публікації).

Якою буде погода на Миколая

Синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило розповів OBOZREVATEL, що погода в День святого Миколая в Україні, 19 грудня, буде "спокійною, практично без опадів і без вітру". Температура повітря – близько 0 градусів. Вночі мороз до -2, вдень до +2 градусів. "Можлива невелика мряка, буде хмарно", – додав він.

Синоптик уточнив, що така погода буде практично на всій території країни, включно з півднем.

Якою буде погода на католицьке Різдво 25 грудня

За прогнозами Романа Мурмила, з 24 грудня в Україні очікується потепління. Вночі морозів може вже не бути, температура коливатиметься близько 0 градусів. 25 грудня "буде досить тепло", – повідомив він. Температура повітря вдень може досягати +5...+7 градусів.

Водночас народний синоптик Леонід Горбань озвучив OBOZREVATEL свій прогноз на 25 грудня, згідно з яким цей день буде досить морозним. "Вночі прораховується мороз 7-10 градусів. Вдень буде -4...-5 градусів", – уточнив він.

Якою буде погода на Новий рік

За розрахунками Леоніда Горбаня, з 28 грудня в Україні почнеться невелика відлига +1...+2 градуси. Плюсова температура протримається аж до новорічної ночі, 31 грудня.

Але вже 1-2 січня очікується легкий мороз до -3 градусів і сніг або мокрий сніг.

Якою буде погода на православне Різдво 7 січня

Леонід Горбань розповів, що у Святвечір 6 січня і на Різдво 7 січня очікується невелика відлига до +1...+2 градусів. Опадів не передбачається. Сніг із дощем прогнозується до і після цього дня – 4-5 січня і 9-10 січня.