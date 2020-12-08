Якою буде погода в Україні на Миколая, Різдво та Новий рік: синоптики дали прогноз на зиму

Погода в Україні цієї зими продовжить дивувати – стверджують синоптики. Так, найближчого тижня очікується дві хвилі потепління, ближче до Дня святого Миколая, 19 грудня, може знову похолодати, на Новий рік потеплішати, а в січні – вдарити сильні морози.

Про те, якої погоди чекати взимку, OBOZREVATEL розповіли відомі синоптики.

Коли в Україні потеплішає

Провідний синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило пояснив OBOZREVATEL, що поточне похолодання в Україні, коли вночі температура повітря опускалася нижче -10 градусів, пов'язане з сибірським антициклоном і холодним повітрям, що прийшло зі сходу.

Але вже в п'ятницю, 11 грудня, в Україну прийде справжнє зимове потепління. Морози, до -6 градусів, зможуть втриматися тільки в нічні години, а вдень повітря прогріватиметься до +2... +9.

З понеділка, 14 грудня, синоптик прогнозує ще більше підвищення температури. Нічних морозів уже не буде, а вдень температура повітря підніметься до +2... +8 градусів. На цьому погода поки що стабілізується, повідомив синоптик.

Погода на Миколая може бути теплою Pinterest

Якою буде погода на Миколая

Завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла OBOZREVATEL, якою може бути погода на День святого Миколая, 19 грудня.

За її словами, в Інституті побудували погодну модель, згідно з якою приблизно 20 грудня, "плюс-мінус два дні", настане похолодання.

"Близько 20 грудня мають піти остаточні зимові процеси", – повідомила синоптикиня. І додала, що точні показники температури практично неможливо прогнозувати на такий тривалий термін.

Народний синоптик Володимир Деркач поділився своїм довгостроковим прогнозом, який він щорічно складає на період між двома святами Різдва – з 25 грудня до 7 січня.

За його прогнозами, День святого Миколая буде досить теплим для зими.

"У грудні ми взагалі не очікуємо сильних морозів. На Миколая вночі можлива мінусова температура, але вдень буде плюс", – повідомив синоптик. Він додав, що істотних опадів не очікується.

На Новий рік буде плюсова температура https://luxfon.com

Якою буде погода на Новий рік

"На Новий рік хвиля холоду повинна відійти, і в період переходу від одного року до іншого може бути навіть підвищення температури. Повинні бути позитивні значення. Можуть бути слабопозитивні температури, але морозу, очевидно, бути не повинно", – повідомила Вазіра Мартазінова.

Імовірність снігу або дощу на Новий рік синоптикиня оцінила як низьку.

"В останні роки випадала дуже незначна кількість опадів. Якщо випадало, то один день щомісяця. Зараз буде так само", – сказала вона.

У січні можливе сильне похолодання http://desktopwallpapers.org.ua

Якою буде погода в січні

Як розповіла Мартазінова, в другій половині січня можливе сильне похолодання.

"Що стосується січня, то там погодні умови дуже складні. За нашою моделлю виходить, що в першій половині місяця буде нестійка температура, і вона ще не буде такою низькою. А ось друга половина буде значно холодніша", – уточнила синоптикиня.

За її словами, 20 грудня з'явиться змога зробити висновок про те, наскільки точною є ця модель.

"Але навіть якщо цей прогноз дасть помилку, не буде такого різкого похолодання в другій половині січня, це не страшно, тому що тепло пережити легше, ніж похолодання", – зауважила вона.