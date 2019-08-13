Погода на Маковія: синоптик попередила про температурні зміни в Україні

У середу, 14 серпня, на території України буде "дуже різноманітна" погода. На півдні, сході та у центрі очікується сильна спека: температура сягатиме до +30..+35 градусів. На заході похолодає – стовпчики термометра не підіймуться вище +19…+24. А на півночі очікується послаблення спеки до +28...+32 градусів.

Про це повідомила відомий український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. Вона пригадала, що 14 серпня відзначають свято Маковія.

"Хто робитиме шулики, а це – я, а хто не робитиме, усім 14-го серпня дуже різноманітна погода в Україні. Сильна спека ще потримається за південну частину, схід та більшість центру, +30…+35 градусів. На заході відчутно похолодає, протягом дня передбачається +19…+24", – написала Діденко.

Синоптик дала прогноз погоди на Маковія Рівне Вечірнє

Вона зазначила, що незважаючи на зниження температури, на території Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей очікується +26…+29 градусів.

"Не впаде, але послабне спека у північних областях України – проти сьогоднішніх (13 серпня. – Ред.) +30…+34 градусів завтра там очікується +28…+32", – додала синоптик.

За її словами, атмосферний фронт, пов’язаний із локальним циклоном "Zorro", зумовить грозові дощі на заході України та "дотягне" до Житомирщини й північних районів Київщини. Там також періодично посилюватиметься південно-західний вітер.

Вона відзначила, що на значній частині території країни буде суха та майже безхмарна погода, яку забезпечить східний антициклон "Andrea".

"У Києві на Маковія буде ще спекотно, але на кілька градусів нижче, ніж сьогоднішня атмосферна сковорідка, протягом дня близько +30 градусів. Істотний дощ малоймовірний", – написала Діденко.

Вона додала, що у четвер, 15 серпня, у Києві очікується значне зниження температури повітря, до +23...+24 градусів.

Прогноз погоди на 14 серпня Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні в першій половині вересня буде досить теплою, проте в 20-х числах синоптики прогнозують різке похолодання.

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