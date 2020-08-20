Погода на День Незалежності України: синоптики зробили прогноз на довгі вихідні
З 22 по 24 серпня в українців будуть довгі вихідні завдяки додатковому неробочому дню на День Незалежності. Синоптики розповіли, яка погода буде в різних регіонах України в ці дні.
За даними Укргідрометцентру, з п'ятниці, 21 серпня, 30-градусна спека зміниться невеликим похолоданням, яке триватиме і під час уїк-енду, а місцями пройдуть дощі.
22-23 серпня грозові дощі пройдуть у західних і, частково, центральних областях і в Криму, а на решті території країни буде хмарно з проясненнями та сухо.
Вдень повітря буде прогріватися до +22...+29 градусів, а вночі очікується до 15-21 градусів тепла.
У Києві має бути без опадів і не жарко: вдень 25-27 градусів тепла, а вночі +15...+17 градусів.
24 серпня на сході України без опадів, температура до +28 градусів. Жителів південних регіонів очікує спекотна і сонячна погода. Температура вдень підніметься до +30 градусів.
На заході України в День незалежності місцями пройдуть дощі. Також буде прохолодно: температура до +20...+25 градусів.
У північних областях очікується мінлива хмарність. Температура до +28 градусів. В центрі 24 серпня буде без опадів, стовпчики термометрів вдень піднімуться до +29 градусів.
За даними народної синоптикині Наталі Діденко, на День Незалежності у більшості областей переважно сухо та спекотно, +27…+32 градуси, лише в західних областях пройдуть грозові дощі та буде свіжіше, +22…+27 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко заявила, що через глобальну зміну клімату літо в Україні може тривати не три, а чотири місяці.