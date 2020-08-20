Погода на День Незалежності України: синоптики зробили прогноз на довгі вихідні

На День незалежності буде тепло і майже без опадів. pixabay.com

З 22 по 24 серпня в українців будуть довгі вихідні завдяки додатковому неробочому дню на День Незалежності. Синоптики розповіли, яка погода буде в різних регіонах України в ці дні.

За даними Укргідрометцентру, з п'ятниці, 21 серпня, 30-градусна спека зміниться невеликим похолоданням, яке триватиме і під час уїк-енду, а місцями пройдуть дощі.

22-23 серпня грозові дощі пройдуть у західних і, частково, центральних областях і в Криму, а на решті території країни буде хмарно з проясненнями та сухо.

Вдень повітря буде прогріватися до +22...+29 градусів, а вночі очікується до 15-21 градусів тепла.

У Києві має бути без опадів і не жарко: вдень 25-27 градусів тепла, а вночі +15...+17 градусів.

24 серпня на сході України без опадів, температура до +28 градусів. Жителів південних регіонів очікує спекотна і сонячна погода. Температура вдень підніметься до +30 градусів.

На заході України в День незалежності місцями пройдуть дощі. Також буде прохолодно: температура до +20...+25 градусів.

У північних областях очікується мінлива хмарність. Температура до +28 градусів. В центрі 24 серпня буде без опадів, стовпчики термометрів вдень піднімуться до +29 градусів.

За даними народної синоптикині Наталі Діденко, на День Незалежності у більшості областей переважно сухо та спекотно, +27…+32 градуси, лише в західних областях пройдуть грозові дощі та буде свіжіше, +22…+27 градусів.

Погода на 22 серпня Укргідрометцентр

Погода на 23 серпня Укргідрометцентр

Погода на 24 серпня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко заявила, що через глобальну зміну клімату літо в Україні може тривати не три, а чотири місяці.

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