Погода на Благовіщення: синоптик дала прогноз по Україні

В Україні на Благовіщення Пресвятої Богородиці в неділю, 7 квітня, очікується тепла погода з опадами.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, із Польщі прийде атмосферний фронт, який принесе в західні області дощі.

За її прогнозом, з другої половини дня дощі поширяться і на північну частину, включно з Києвом.

Температура вночі становитиме 1-7 градусів тепла; вдень 9-15°, на півдні України повітря прогріється місцями до +17°.

У Києві 7 квітня вночі прогнозується 1-6 градусів тепла, вдень 10-15°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році весна не буде холодніше норми і незабаром у країні знову підвищиться температура.

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