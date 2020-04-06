На Благовіщення у вівторок, 7 квітня, в Україні буде сонячна і тепла погода.

Повітря прогріється до +20. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

По всій країні час від часу спостерігатиметься незначна хмарність.

На більшій частині територій вночі все ще збережуться мінімальні заморозки -1.

Найтепліше буде на заході України. Саме там очікується +19...+20.

Центр, схід, південь і північ очікують +11...+17 вдень.

Погода на Благовіщення в Україні: буде по-літньому тепло

У західних регіонах буде максимально тепло. У Закарпатській, Львівській і Волинській областях стовпчики термометрів покажуть +19...+20. В інших областях – на кілька позначок нижче.

Погода в Україні 7 квітня Скріншот

У Житомирській та Вінницькій областях очікується до +17. Аналогічно і на Київщині.

У центральних регіонах – Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях – буде прохолодніше – до +15. Таку саму температуру покажуть стовпчики термометрів і на півночі країни.

У східних і південних областях прогнозують від +10 до +15 вдень. Мінімальна температура до -2 очікується на Луганщині.

Погода у Києві 7 квітня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кліматолог Ілля Яременко попередив, що зміни клімату в Україні можуть призвести до підвищення рівня моря і затоплення територій на півдні країни.

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