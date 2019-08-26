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"Погода крутить кандибобери!" Синоптик попередила про зміну температури в Україні

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В Україні погода у вівторок, 27 серпня буде тепла, а місцями посушлива і без опадів.

Про це в Facebook повідомила народний синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що серпень підбирається до осені потихеньку.

"Начебто температура повітря висока, літня, проте саме поєднання спеки і сухої тривалої погоди так висушує і скручує листя в якісь іржаві кандибобери, що сумнівів не залишається – скоро Перше вересня", – зазначила вона.

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Діденко розповіла, що 27 серпня погоду України знову буде визначати антициклон, який не принесе дощі.

"Бо сухе повітря, пересушене довкілля та курява з пилюкою домінуватимуть в Україні найближчими часом. Температура повітря протягом дня складе + 26 + 32 градуси, на північному сході і сході очікується + 23 + 27 градусів", – додала вона.

На півдні країни середня температура буде + 15 + 21, на північному сході + 10 + 14 градусів.

Погода в Україні

Погода в Україні

У Києві вівторок, 27 серпня погода буде сухою і спекотною, вдень близько +27 градусів. Температура на спад піде тільки в четвер, 29 серпня. Але дощів теж не передбачається.

"Тому пийте більше води, поливайте квіти і не забувайте ставити на вулиці мисочки з водою для бездомних тварин. Ще літо, тому милуємося їм", – додала Діденко.

Карта погоди

Карта погоди

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 серпня антициклон Corina принесе суху і сонячну погоду в Україні.

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Тема
Погода
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
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Макарский Александр
Макарский Александр
Сушите кизяки,кастрюлеголовые евро-нерабы
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