"Погода — краще не буває!" Україні пообіцяли синоптичний "рахат-лукум"

Україні пообіцяли сонячну погоду з комфортними температурними умовами.

"4 липня погода буде — цукерка", — спрогнозувала синоптик Наталія Діденко у Facebook.

Згідно з її даними, істотні опади у четвер малоймовірні, буде багато сонця.

"Красивенні білі хмарки, температура повітря — краще не буває, +21... +26 градусів. Навіть з півдня сильна спека піде, там очікується +25... +29, місцями до +30 градусів", — написала вона.

Прогноз на 4 липня Facebook Наталія Діденко

Тим, хто в Карпатах, найближчої ночі знадобляться теплі речі: передбачається +7... +12 градусів.

"Нюанси, які завжди є. На півночі північно-західний вітер може періодично істотно посилюватися, і можливі локальні невеликі дощі. Окремі дощі також вірогідні в Луганській і Донецькій областях. Але на загальну сонячну картину це не повинно вплинути", — обіцяє Діденко.

У Києві в у четвер буде без істотних опадів, тільки в окремих районах може збільшитися хмарність та вологість. Протягом дня у столиці свіжо, очікується +20... +23 градуси.

"Такий синоптичний рахат-лукум в Україні триватиме до кінця тижня. У найближчій перспективі суттєві дощі із грозами можливі на Івана, 7 липня, і 8 липня. А поки користуємося моментом — частіше відриваємося від гаджетів і насолоджуємося свіжим повітрям", — закликала синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 липня з півночі Європи в Україну переміститься більш прохолодна повітряна маса, температурний фон майже всюди стане нижчим.

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