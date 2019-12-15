Тюльпани у грудні: Геращенко показала "сліди весни" в Україні

Народна депутатка України від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко поділилася фотографіями наслідків аномально теплої погоди на початку зими в Україні.

Відповідні знімки вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook. "Сьогодні точно 15 грудня?" – запитала політкиня і показала зелене листя на деревах та квіти, які почали розпускатися.

"За вікном майже весна. Пробиваються тюльпани, нове листя і бруньки на бузку і магнолії", – написала Геращенко.

facebook.com/iryna.gerashchenko

facebook.com/iryna.gerashchenko

facebook.com/iryna.gerashchenko

Коментарі до посту Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, через антициклон в Україні найближчим часом встановиться тепла погода.

Раніше синоптики повідомили, що зима в 2020 році буде м'якою, теплою і малосніжною в Європі та США.

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