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15 грудня • оновлено в 22:48
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Тюльпани у грудні: Геращенко показала "сліди весни" в Україні

1.6т
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Народна депутатка України від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко поділилася фотографіями наслідків аномально теплої погоди на початку зими в Україні.

Відповідні знімки вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook. "Сьогодні точно 15 грудня?" – запитала політкиня і показала зелене листя на деревах та квіти, які почали розпускатися.

"За вікном майже весна. Пробиваються тюльпани, нове листя і бруньки на бузку і магнолії", – написала Геращенко.

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Тюльпани у грудні: Геращенко показала "сліди весни" в Україні

facebook.com/iryna.gerashchenko

Тюльпани у грудні: Геращенко показала "сліди весни" в Україні

facebook.com/iryna.gerashchenko

Тюльпани у грудні: Геращенко показала "сліди весни" в Україні

facebook.com/iryna.gerashchenko

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, через антициклон в Україні найближчим часом встановиться тепла погода.

Раніше синоптики повідомили, що зима в 2020 році буде м'якою, теплою і малосніжною в Європі та США.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Ірина Геращенко
Місце
Україна
Теги
погода фотографии потепління тепло
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