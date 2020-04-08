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8 квітня • оновлено в 22:05
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В Україні різко потеплішає: температура підскочить до +21

3.3т
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У середу, 8 квітня, в Україні буде тепла погода, ні опадів, ні хмарності не прогнозують.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Вночі поки збережуться заморозки. Температурний мінімум складе -4 градуси.

На заході прогріє все регіони. У Львівській та Івано-Франківській областях стовпчики термометрів покажуть +19...+20. На Закарпатті буде +21. В інших областях – на кілька позначок нижче.

В Україні різко потеплішає: температура підскочить до +21

Слово і діло

У Житомирській та Вінницькій областях очікується до +20. На Київщині буде максимум +19.

У центральних регіонах – Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях – трохи прохолодніше – до +16...+18. Таку ж температуру покажуть стовпчики термометрів і на півночі країни.

У східних і південних областях прогнозують від +16 до +19 вдень. Мінімальна температура до -4 очікується на Луганщині.

Погода в Україні 8 квітня

Погода в Україні 8 квітня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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