У суботу, 7 березня, в Україні очікується мінлива погода: в половині регіонів буде хмарно з проясненнями, а ближче на заходу знову прогнозують дощі.
Про те свідчать дані Укргідрометцентру. Найхолодніше буде в Закарпатській області. Температура вночі опуститися до +4, вдень очікується +10.
У Тернопільській, Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській та Чернівецькій областях дощитиме і до +11. Аналогічна погода очікує Київську і Чернігівську області. У Сумах до +13 і сухо.
Погода в Україні 7 березня
polvisti.com
У центральних регіонах (Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська області) буде хмарно з проясненнями. Температура підніметься до +14...+17.
На сході України буде сонячно і 18 градусів тепла. Опадів не буде.
У Миколаївській та Херсонській області – до +17. На Одещині холодніше – до +11, без опадів.
У Києві 7 березня буде дощ. Повітря прогріється до +11...+13.
Погода в Україні 7 березня
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився детальний прогноз на весну: в березні в Україні очікуються дощі і заморозки, а в травні прийде практично літня погода.
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