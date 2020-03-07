У суботу, 7 березня, в Україні очікується мінлива погода: в половині регіонів буде хмарно з проясненнями, а ближче на заходу знову прогнозують дощі.

Про те свідчать дані Укргідрометцентру. Найхолодніше буде в Закарпатській області. Температура вночі опуститися до +4, вдень очікується +10.

У Тернопільській, Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській та Чернівецькій областях дощитиме і до +11. Аналогічна погода очікує Київську і Чернігівську області. У Сумах до +13 і сухо.

Погода в Україні 7 березня polvisti.com

У центральних регіонах (Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська області) буде хмарно з проясненнями. Температура підніметься до +14...+17.

На сході України буде сонячно і 18 градусів тепла. Опадів не буде.

У Миколаївській та Херсонській області – до +17. На Одещині холодніше – до +11, без опадів.

У Києві 7 березня буде дощ. Повітря прогріється до +11...+13.

Погода в Україні 7 березня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився детальний прогноз на весну: в березні в Україні очікуються дощі і заморозки, а в травні прийде практично літня погода.

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