В Україну йдуть "мінуси": де найсильніше вдарить мороз

У вівторок, 24 березня, в Україні буде суха і сонячна погода, проте стовпчики термометрів знову покажуть "мінус".

Середня температура вдень сягатиме +6. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Найхолодніше буде на заході країни, в Івано-Франківській області очікується мороз до -9. На Буковині і Львівщині буде 8 градусів морозу. В інших західних регіонах мінімум -7.

В Україну йдуть "мінуси" elektrika.lv

У Чернігівській, Сумській областях також буде морозно – до -8.

У центральній частині країни очікується сонячна і суха погода. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -6...-7. У Черкаській області заморозить до -8.

Харківську, Донецьку та Луганську області чекають помірні заморозки (6 градусів морозу), а на півдні – в Миколаївській, Херсонській і Одеській областях – буде мінімум -4.

У Києві також сонячно і сухо. Вночі температура повітря впаде до -6.

Погода 24 березня в Україні Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали прогноз до кінця березня в Україні. Обіцяють сніг і ожеледь.

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