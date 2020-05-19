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19 травня • оновлено в 15:40
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Погода 20 травня: з'явився прогноз на похолодання в Україні

4.7т
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У середу, 20 травня, в Україні буде прохолодно, проте дощі на більшій частині територій припиняться.

Такий прогноз з'явився на сторінці синоптикині Наталії Діденко в Telegram-каналі.

"20-го травня атмосферні фронти перемістяться на центральну частину України, дощі очікуються на сході, в Сумській області й на півдні, крім Криму", – розповіла Діденко.

Погода 20 травня: з'явився прогноз на похолодання в Україні

Погода 20 травня: з'явився прогноз на похолодання в Україні

meteoprog.ua

За її прогнозами, в західних і центральних областях завтра істотних опадів не буде.

"У центральних областях вдень світитиме сонце. Вітер буде свіжим, з північного заходу, поривчастим", – написала Діденко.

Температура повітря найближчої ночі +8...+12 градусів, на півдні +10...+15 градусів, вдень в Україні передбачається +14...+19 градусів, у південній частині та на Закарпатті +17...+24 градуси.

Тепла не видно: з'явився прогноз на похолодання в Україні

Telegram-канал Наталії Діденко

За словами Діденко, в Києві 20-го травня істотні дощі малоймовірні, вночі +10 градусів, вдень у середу 17 градусів.

"Особливого тепла поки не видно, хіба що з наступного тижня, дощі, невеликі й помірні, будуть чергуватися з сонечком", – додала синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеорологиня попередила про мінливу погоду в Україні влітку 2020 року – буде спека й посуха, однак очікуються і прохолодні періоди.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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