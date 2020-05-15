Погода в Україні у суботу, 16 травня, принесе нічні дощі на заході, півночі та у центрі. На півдні та сході переважатиме суха погода.

Про це написала народна синоптикиня Наталка Діденко у Facebook. Вдень інтенсивна волога зона перейде на східні області. На решті території України, у північних та центральних областях, суттєвих дощів не передбачається.

Температура повітря вночі очікується низькою, проте вже без заморозків – +4..+8 градусів, на півдні – +8..+13 градусів. Удень температура буде в межах +14..+19 градусів, на півдні +17..+22 градуси. Свіжіше буде на сході, де йтимуть дощі, – +11..+14 градусів.

У Києві найближчої ночі – дощ, температура +6..+8 градусів, вдень – без істотних опадів з температурою +16 градусів. Вітер західний, помірний.

"Погода, як бачите, на всі смаки. Гарно гуляти, гарно працювати – лише не забудьте парасолі, темні окуляри, гумові рукавиці для пересаджування квіточок, купіть парочку петуній, підстрижіть свої кучері, повивчайте історію вашої вулиці", – написала синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Леонід Горбань зазначив, що дощі, які днями накрили ледь не всю Україну, спричинивши незначне похолодання, триватимуть до 15 травня, а потім знову продовжаться через декілька днів.