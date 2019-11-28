"Погано пахне": у Запоріжжі з автобуса з ганьбою вигнали бабусю

У Запоріжжі водій міського автобуса вигнав жінку похилого віку з автобуса, обґрунтувавши це неохайним виглядом.

Про інцидент стало відомо з Telegram-каналу "Це Запоріжжя". Прикрий випадок трапився на вулиці Новгородській у Хортицькому районі міста.

Виганяючи пасажирку з салону, водій прищемив їй руку дверима.

"О 14:20 водій муніципального автобуса з бортовим номером 8780 відмовився везти жінку похилого віку і прищемив їй руку дверима. Свій вчинок він мотивував тим, що від неї нібито погано пахне. Хоча, за словами очевидців, вигляд та мала охайний", – повідомили в соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі жінка вилетіла з маршрутки під час руху. Вона втратила пам'ять.

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