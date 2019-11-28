Головна Новини
29 листопада • оновлено в 12:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Погано пахне": у Запоріжжі з автобуса з ганьбою вигнали бабусю

19.2т
Читати матеріал російською

У Запоріжжі водій міського автобуса вигнав жінку похилого віку з автобуса, обґрунтувавши це неохайним виглядом.

Про інцидент стало відомо з Telegram-каналу "Це Запоріжжя". Прикрий випадок трапився на вулиці Новгородській у Хортицькому районі міста.

Виганяючи пасажирку з салону, водій прищемив їй руку дверима.

"Погано пахне": у Запоріжжі з автобуса з ганьбою вигнали бабусю

"О 14:20 водій муніципального автобуса з бортовим номером 8780 відмовився везти жінку похилого віку і прищемив їй руку дверима. Свій вчинок він мотивував тим, що від неї нібито погано пахне. Хоча, за словами очевидців, вигляд та мала охайний", – повідомили в соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі жінка вилетіла з маршрутки під час руху. Вона втратила пам'ять.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Катерина Луговська
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
69
7
Смішно
1
Цікаво
71
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги