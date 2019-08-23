"Погана прикмета": під Києвом маршрутник зганьбився через УБД

У Білій Церкві (Київська область) водій маршрутки відмовився першим запускати в порожній транспортний засіб учасника бойових дій, зазначивши, що це нібито є поганою прикметою.
Про неадекватну поведінку водія розповів на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан.
Учасник бойових дій
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"Прикмети Білої Церкви. Нова фішка у маршрутників, за УБД везе, але попросив почекати, поки хтось перший зайде в салон. Після запитань і здивування чому, був трохи спантеличений. Каже, що погана прикмета, якщо пільговик перший зайде, день буде неприбутковий. Які ж ви, олені, прикметні все-таки", – обурився захисник України.
У коментарях під постом українці також обурилися ситуацією і зізналися, що самі неодноразово опинялися в такій ситуації.
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