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"Погана прикмета": під Києвом маршрутник зганьбився через УБД

1.1т Читати матеріал російською

У Білій Церкві (Київська область) водій маршрутки відмовився першим запускати в порожній транспортний засіб учасника бойових дій, зазначивши, що це нібито є поганою прикметою.

Про неадекватну поведінку водія розповів на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан.

Учасник бойових дій

Учасник бойових дій

49000.com.ua

"Прикмети Білої Церкви. Нова фішка у маршрутників, за УБД везе, але попросив почекати, поки хтось перший зайде в салон. Після запитань і здивування чому, був трохи спантеличений. Каже, що погана прикмета, якщо пільговик перший зайде, день буде неприбутковий. Які ж ви, олені, прикметні все-таки", – обурився захисник України.

У коментарях під постом українці також обурилися ситуацією і зізналися, що самі неодноразово опинялися в такій ситуації.

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"Погана прикмета": під Києвом маршрутник зганьбився через УБД

"Погана прикмета": під Києвом маршрутник зганьбився через УБД

"Погана прикмета": під Києвом маршрутник зганьбився через УБД

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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