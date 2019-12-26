Когда построили мост из России в оккупированный Крым, мне знатоки писали:

- подожди, это пустяки. Автомобильная дорога влияет на стойкость конструкции, но это не критично. Они должны пустить железную дорогу. Она станет приговором этому мосту. Потому что ... (технические моменты)... На основании того, что... (факты и доводы). Не буду углубляться в прогнозы, простоит мост год или десять, но вот несколько моментов обозначу:

- Путин тоже клоун. Он из кожи вылазит, чтобы развлечь публику - отсюда его видео в стиле нестареющего мачо. Не сказать, что тонко и качественно, часто это вызывает хохот, но на свое "большинство" он впечатление производит. Поезд в Крым - это тоже элемент, среди прочего, шоу. Под Новый Год, в качестве "подарка". Я смотрела ролик про встречу этого поезда в Крыму, и хотя это они называют мега важным событием - людей было реально мало. И здесь можно предположить, что "подарок" остается без должной признательности. Дотационный Крым хочет есть, и обычной логистикой в Питер или Москву его не сильно накормишь. Там дело не в проблеме доставки пропитания - там стало меньше рабочих мест, меньше туристов и меньше перспектив.

- Надежды, что хлынут туристы. Они, скорее всего, хлынут, но это те туристы, которые бедные в основном. Которые, простите, сс...т на набережной, ср...т в кустах, валяются пьяными в некогда красивых и ухоженных местах Крыма. Те, кто хотел и мог - за 6 лет уж как-то отметились в Крыму и на поезде туда не поедут. Так что хлынет д...рьмо, уедут способные работать. Туда, откуда этот поезд приехал. Решит ли это проблемы Крыма? Не сложный вопрос, да?

- Как-то повезло нам с зимой в этом году, но это не говорит о том, что в следующем году погодные условия будут давать крымскому мосту возможность стоять и радоваться. Я мало что знаю о технических моментах, но мы все знаем, как русские строят. Все, что угодно. По сути, чем важность крымского моста больше, чем репутация российского бомбардировщика? И то, и то рано или поздно упадет.

Так что радость от прибытия поезда есть только у Путина, у его пропагандистов, у русских, прикидывающихся крымчанами все предыдущие годы. Реально жаль только природу - зас...ут без зазрения совести. И еще наших жаль, в оккупации. Им по-настоящему сейчас плохо.

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