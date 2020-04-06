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7 квітня • оновлено в 02:44
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Подяка італійців українським медикам зворушила соцмережі. Фото

1.1т
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Італійці українською мовою подякували українським медикам, які вирушили до Італії на допомогу для боротьби з коронавірусом.

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На вході приміщення, де вони розмістилися, повісили табличку з написом "Дякуємо!". Відповідне фото опублікував у Facebook посол України в Італії Євген Перелигін (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

"На вході в помешкання, де розмістилися наші медики, з'явився простий, але зворушливий надпис. Пишаюся нашої медичної місією", – написав він.

"До сліз!" Подяка італійців українським медикам зворушила соцмережі. Фото

Євген Перелигін / Facebook

У коментарях українці написали, що їх до сліз розчулила ця подяка.

"До сліз!" Подяка італійців українським медикам зворушила соцмережі. Фото
"До сліз!" Подяка італійців українським медикам зворушила соцмережі. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня 20 українських медиків, спрямованих до Італії для боротьби з коронавірусом COVID-19, вперше вийшли на вахту у шпиталях.

Нагадаємо, що українських медиків на військовому аеродромі Pratica di Mare поблизу Рима зустріли чиновники країни зі словами подяки.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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