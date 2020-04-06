"До сліз!" Подяка італійців українським медикам зворушила соцмережі. Фото

Італійці українською мовою подякували українським медикам, які вирушили до Італії на допомогу для боротьби з коронавірусом.
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На вході приміщення, де вони розмістилися, повісили табличку з написом "Дякуємо!". Відповідне фото опублікував у Facebook посол України в Італії Євген Перелигін (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).
"На вході в помешкання, де розмістилися наші медики, з'явився простий, але зворушливий надпис. Пишаюся нашої медичної місією", – написав він.
Євген Перелигін / Facebook
У коментарях українці написали, що їх до сліз розчулила ця подяка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня 20 українських медиків, спрямованих до Італії для боротьби з коронавірусом COVID-19, вперше вийшли на вахту у шпиталях.
Нагадаємо, що українських медиків на військовому аеродромі Pratica di Mare поблизу Рима зустріли чиновники країни зі словами подяки.
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