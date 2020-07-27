Світ чекає подвійний зорепад з "вогняними кулями": коли і де дивитися

У ніч на вівторок, 28 липня, в передсвітанковому небі можна буде спостерігати падіння зірок одразу від двох метеорних потоків: Південних Дельта-Акварид та Альфа-Каприкорнід. Останній з них відомий своїми "вогняними кулями" – неймовірно яскравими метеорами.

Разом два метеорних потоки будуть виробляти близько 20 метеорів на годину, повідомляє AccuWeather. Так, метеорний потік Дельта-Аквариди можна спостерігати щороку з 12 липня по 23 серпня, на піку число його метеорів досягає 20 на годину. Найкраще потік видно з Південної півкулі, але з Північної його також можна побачити мимохідь.

Метеорні потоки Дельта-Аквариди і Альфа-Каприкорніди в небі Фото: Kate McFadien Yoder / Facebook

Альфа-Каприкорніди, в свою чергу, активні з 3 липня по 15 серпня. Цей зорепад досить слабкий і виробляє в середньому близько 5 метеорів на годину, проте, як пояснило Американське метеорне суспільство (AMS), його перевагою будуть яскраві вогняні кулі – метеори, які за кілька секунд можуть освітлювати все небо і які можна бачити набагато довше, ніж звичайну падаючу зірку.

Альфа-Каприкорніди активні з 3 липня по 15 серпня Фото: starwalk.space

Крім того, альфа-Каприкорніди можна однаково спостерігати в обох півкулях. 29-30 липня настане пік одразу двох метеорних потоків – за одну ніч в небі можна буде побачити до 30 метеорів на годину.

29-30 липня настане пік одразу двох метеорних потоків Фото: Andrew's Meteorology / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці липня – серпні українці зможуть побачити чотири метеоритних потоки: названо дати.