Українці зможуть побачити чотири метеоритних потоки: названо дати

У ніч на вівторок, 28 липня, в досвітні години можна спостерігати летючі зорі одразу від двох метеорних потоків – Південні Дельта-Аквариди та Альфа-Капрікорніди. Останній із них відомий своїми "вогняними кулями" – неймовірно яскравими метеорами.

Крім того, на 28 липня припадає пік активності метеорного потоку Пісціди Аустриніди, а до 24 серпня триває зорепад Персеїди. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам докладніше дізнатися про дані астрономічні явища, а також коли, як і де найкраще їх спостерігати.

Південні Дельта-Аквариди та Альфа-Капрікорніди

Метеорний потік Дельта-Аквариди можна спостерігати щороку з 12 липня по 23 серпня, на піку зорепаду кількість метеорів досягає 20 на годину. Передбачається, що вони були утворені з комети 96P / Макхольца. І хоча найкраще Дельта-Аквариди видно в Південній півкулі, з Північної їх також можна побачити мигцем.

Альфа-Каприкорніди зі свого боку активні з 3 липня по 15 серпня, потік утворився з комети 169 / NEAT. Цей зорепад досить слабкий і виробляє в середньому близько 5 метеорів на годину.

Альфа-Капрікорніди активні з 3 липня по 15 серпня

Але головною його перевагою є яскравість на піку активності: у цій зливі можна побачити яскраві вогняні кулі – метеори, які за кілька секунд можуть освітлювати все небо. Крім того, Альфа-Капрікорніди однаково видно в обох півкулях.

29-30 липня настане пік відразу двох метеорних потоків – за одну ніч в небі можна буде побачити до 30 метеорів на годину.

Пісціди Аустриніди

Зорепад Пісціди Аустрініди починається 15 липня і закінчується 10 серпня. Пік його активності припадає на 28 липня.

Це тьмяний метеорний потік, радіант (джерело. – Ред.) якого розташований на сході від Фомальгаут – найяскравішої зірки сузір'я Південна Риба. Цей потік може виробляти до 10 метеорів на годину.

Зорепад Пісціди Аустриніди починається 15 липня і закінчується 10 серпня

Найкраще Пісціди Аустриніди спостерігати рано вранці, близько 5 години, коли точка радіанту піднімається високо над горизонтом на сході.

Персеїди

З 17 липня по 24 серпня в небі триває найяскравіший і насичений зорепад 2020 року – Персеїди. Це один із найпотужніших метеорних потоків, інтенсивність якого може досягати 200 метеорів на годину.

Утворюється потік у момент, коли Земля проходить через шлейф пилових частинок комети Свіфта – Таттла. Ці частинки – розміром усього з піщинку і згоряють в атмосфері нашої планети, утворюючи зорепад.

Сам пік Персеїд можна спостерігати в ніч на 13 серпня, близько 2-3 годин ночі, перед світанком. В ясну погоду можна побачити близько 60 спалахів на годину.

Де найкраще спостерігати зорепад?

Найкраще спостерігати метеорний потік у місцевості, віддаленій від вогнів міста, бажано на відкритому просторі: у лісі, степу, на березі моря, річки або озера.

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