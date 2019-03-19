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Подвійне громадянство в Україні: названо головну перешкоду

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Україна сьогодні не готова давати подвійне громадянство представникам своєї діаспори. Такий крок викличе бурхливі дискусії щодо мільйонів українців, які постійно проживають у Росії.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, оцінюючи ідею нинішнього глави МЗС Павла Клімкіна.

"Я думаю, в даному випадку йде політичне загравання з українською діаспорою в західних країнах. Мотивацію, якою керується українська влада, досить складно уявити, крім того, що це передвиборчий інструмент", – вважає Грищенко.

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"Якщо вводити подвійне громадянство для тих, хто має українське коріння, треба підходити до цього недискримінаційно. Це означає, що мільйони тих, хто ще недавно був українським громадянином, хто виїхав колись, у кого батьки виїхали на територію Росії, теж мають право на подвійне громадянство. Наскільки є консенсус, щоб ввести такий недискримінаційний підхід, це відкрите питання. Я не думаю, що тут набереться достатньо голосів", – заявив екс-глава МЗС.

Дипломат підкреслив, що саме "на недискримінаційному підході до будь-якого питання щодо ставлення до будь-якої меншості" базується основний принцип сучасної європейської демократії.

Грищенко також висловив думку, що права на подвійне громадянство повинні бути позбавлені тільки ті українці, які займають державні посади.

Подвійне громадянство в Україні: названо головну перешкоду

tass.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Костянтин ГрищенкоПавло Клімкін
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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