Подвійне громадянство в Україні: названо головну перешкоду

Україна сьогодні не готова давати подвійне громадянство представникам своєї діаспори. Такий крок викличе бурхливі дискусії щодо мільйонів українців, які постійно проживають у Росії.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, оцінюючи ідею нинішнього глави МЗС Павла Клімкіна.

"Я думаю, в даному випадку йде політичне загравання з українською діаспорою в західних країнах. Мотивацію, якою керується українська влада, досить складно уявити, крім того, що це передвиборчий інструмент", – вважає Грищенко.

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"Якщо вводити подвійне громадянство для тих, хто має українське коріння, треба підходити до цього недискримінаційно. Це означає, що мільйони тих, хто ще недавно був українським громадянином, хто виїхав колись, у кого батьки виїхали на територію Росії, теж мають право на подвійне громадянство. Наскільки є консенсус, щоб ввести такий недискримінаційний підхід, це відкрите питання. Я не думаю, що тут набереться достатньо голосів", – заявив екс-глава МЗС.

Дипломат підкреслив, що саме "на недискримінаційному підході до будь-якого питання щодо ставлення до будь-якої меншості" базується основний принцип сучасної європейської демократії.

Грищенко також висловив думку, що права на подвійне громадянство повинні бути позбавлені тільки ті українці, які займають державні посади.

tass.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні пропонували жорстко карати осіб, у яких є подвійне громадянство.

Клімкін заявляв, що потрібно підготувати новий закон, який передбачає покарання за наявність паспорта іншої держави.

Однак у жовтні глава МЗС виступив за громадські дискусії з цього питання.

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