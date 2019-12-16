Подвійне громадянство узаконять: Зеленський задумав перекроїти Конституцію

В Україні захотіли узаконити подвійне громадянство. Перший крок вже зроблено – президентський законопроєкт №2590 подано на розгляд до Верховної Ради.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив керівник Державної міграційної служби Максим Соколюк. За його словами, це планується як з певного погляду "програма імміграції", націлена на наповнення країни людьми.

"Цьому документу, ймовірно, ще належить пройти дискусію в парламенті, він може бути змінений. Не виключено, що будуть і додаткові проєкти з цього питання. Але вектор змін встановлений президентом", – пояснив він.

Соколюк вважає, що Україні необхідне наповнення людьми для розвитку нашої країни.

"Зараз визначається, як буде оформлена нова процедура, але дещо вже зрозуміло. Конституційна норма про "єдине громадянство" збережеться: вона означає, що ми і далі сприйматимемо людей як громадян тільки України, незважаючи на те, чи мають вони також паспорт іншої держави. А зміна буде в тому, що ми не будемо вимагати виходу з іншого громадянства для отримання українського паспорту", – зазначив він.

Водночас з'являться деякі обмеження щодо країн міграційного ризику, до яких належить і держава-агресор, додав чиновник.

Зеленський захотів узаконити подвійне громадянство

"Подвійне громадянство – це в деякому роді програма імміграції до України. Ми втрачаємо населення, дуже багато втратили економічних мігрантів. Тому мусимо запропонувати певним категоріям мігрантів: "Приїжджайте в Україну"... але гасел "Приїжджайте!" недостатньо. Потрібна економічна програма, яка б їх заохочувала це зробити", – підкреслив керівник ДМС.

Подвійне, воно ж множинне, громадянство, – статус особи, яка одночасно має громадянство двох або більше держав. Важливим є те, що кожна з цих держав може вимагати від людини виконання всіх обов'язків. Водночас подвійне громадянство не поширене у міжнародній практиці.

В Україні діє принцип єдиного громадянства, який затверджується в Конституції і 2 і 19 статтях Закону "Про громадянство України". Згідно з цим, в Україні діє єдине громадянство, а за умови, що українець отримав ще одне, – українське громадянство втрачається.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що українське суспільство готове до легалізації подвійного громадянства.

Також Київ розглядає можливість розширити дію статусу "закордонний українець" замість видачі українського громадянства як другого для етнічних українців, які проживають в інших країнах.

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