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/Суспільство

Подвійне громадянство "не для всіх": Україні запропонували вирішення проблеми

12.5тЧитати матеріал російською

Україна може скористатися досвідом балтійських країн і дозволити подвійне громадянство, але тільки з європейськими та демократичними державами.

З такою пропозицією виступив в ефірі ObozTV експерт із міжнародних питань Валерій Кравченко.

Він звернув увагу на те, що багато мешканців Закарпаття вже оформили подвійне громадянство з Угорщиною, а мешканці Буковини – з Румунією. Незважаючи на те, що це суперечить чинному українському законодавству.

"Не варто робити вигляд, ніби в нас немає цих громадян, у яких вже по два паспорти. Їх дуже багато", – наголосив експерт.

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Кравченко порадив новому президенту Володимиру Зеленському та його команді "визнати реальність і розпочати діалог про подвійне громадянство". Однак, із деякими нюансами.

"За прикладом референдуму, який проводився в Литві. Він врешті провалився через низьку явку, але дуже хороший прецедент. Подвійне громадянство для країн, у яких європейські або євроатлантичні цінності. У цьому списку – 43 країни. Звичайно, в ньому немає ані Росії, ані Білорусі", – пояснив фахівець.

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"Росія – країна-агресор. Ми не можемо визнавати паспорти РФ. Але для Польщі, Угорщини тощо ми можемо це зробити", – уточнив він.

Зауважимо, що за схожим принципом подвійне громадянство з 2013 року дозволено в Латвії – винятково з країнами-членами ЄС, Північноатлантичного альянсу (НАТО), а також із Австралією, Новою Зеландією і Бразилією.

Новій владі запропонували легалізувати подвійне громадянство, але з нюансом

Новій владі запропонували легалізувати подвійне громадянство, але з нюансом

pravlife.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Згідно з Конституцією, в Україні визнається лише один паспорт. Якщо українець отримав паспорт іншої країни – він позбавляється українського громадянства. Водночас будь-яких законів, які карають за таке правопорушення, просто не існує.

  • Конфлікт навколо подвійного громадянства набрав обертів після початку російської агресії в 2014 році – ще під час анексії Криму влада РФ почала масово видавати паспорти всім охочим мешканцям півострова.

  • У квітні 2019 року Росія почала видавати паспорти мешканцям т. зв. "Л/ДНР" на Донбасі.

  • Проблема двох паспортів також торкається західних областей України, особливо Закарпатської та Чернівецької.

  • З боку українських політиків і чиновників неодноразово звучали заклики посилити покарання за володіння двома паспортами.

  • Однак у 2019 році міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який зараз іде у відставку, підтримав дискусії про запровадження подвійного громадянства – звичайно, за винятком осіб із російськими паспортами.

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Теми
Ефіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Валерій Кравченко
Місце
Україна
Теги
подвійне громадянствопаспортЄвропейські цінності
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Golan Sim
Golan Sim
Общее гражданство для граждан Украины и России несёт огромную материальную и политическую выгоду для обеих стран и станет эффективным фактором экономического развития и безопасности на всём пространстве Евразии.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
>> Россия – страна-агрессор. Мы не можем признавать паспорта РФ. << Бензин российский признать смогли, или как?
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Kindness Nelly
Kindness Nelly
Це в країні головна проблема? Інших проблем немає?
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