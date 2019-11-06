Подвійне громадянство для українців: спливли нові подробиці

Можливе введення в Україні подвійного громадянства покликане зберегти зв'язок з батьківщиною в українців, які виїхали за кордон на заробітки, а також у представників діаспори.

Про це розповів ObozTV дипломат Андрій Веселовський. За його словами, питання подвійного громадянства буде ретельно вивчене урядовими відомствами, а їхні попередні висновки будуть запропоновані громадськості.

"Після консультацій між різними відомствами будуть запропоновані якісь рішення від державного блоку, наскільки це реалістично, наскільки це можна зробити, скільки це нам коштуватиме в плані безпеки, в плані документації тощо", – зазначив він.

Як пояснив Веселовський, в МЗС мають намір подбати про тих людей, "хто не хоче розлучатися з українським громадянством, незважаючи на обставини, в які їх поставило життя".

"Поїхали люди працювати в якусь європейську державу, з часом вони там отримали право на проживання, але вони не хочуть при цьому втрачати громадянство України. Вони думають, що пройде деякий час і вони повернуться сюди. Можливо, життєві обставини поки їм не дозволяють . Це один варіант", – розповів він.

"Другий варіант – це громадяни іноземних держав, які там народилися і виросли, але вони відчувають себе українцями. Канада, США, Бразилія – ми побачили десятки, якщо не сотні тисяч людей, які виділяли гроші і час, а деякі записувалися волонтерами, коли почалася агресія Росії проти України. Люди хочуть мати цю спорідненість документованим. Чи не нормально було б їм в цьому відмовляти ", – додав дипломат.

Веселовський згадав про "перелік тих, кому не можна" буде отримати другий паспорт. "Безсумнівно, країна-агресор відкриває цей список, можливо ще хтось", – зазначив він.

"Повинні бути проведені спочатку міжвідомчі консультації з військовим, дипломатичним, розвідувальним відомствами, а потім їх попередні висновки будуть запропоновані громадськості. І я не виключаю, що закордонні українці, які там народжені або туди виїхали недавно, теж у цьому обговоренні візьмуть участь. І можливо ми дійдемо до висновку, що цього робити не треба. Теж не можна виключати", – заявив дипломат.

cit.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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