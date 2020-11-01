Подорожчання газу, 2-й тур виборів та нові правила руху: названо топ-5 нововведень листопада в Україні

У листопаді 2020 року в Україні зростуть ціни на газ, вступлять в дію нові стандарти дорожнього руху та відбудеться другий тур місцевих виборів.

OBOZREVATEL склав Топ-5 подій та нововведень останнього місяця осені.

В Україні тарифи на газ більше не залежать від Кабміну або профільного регулятора. Днями "Нафтогаз" опублікував ціни на листопад, які майже на 35% вищі від жовтневих.

Відтепер вартість блакитного палива буде змінюватися щомісяця. За оцінками експертів, подорожчання може тривати аж до лютого 2021 року.

Оплата за тепло також може зрости з огляду на подорожчання газу, ціна на який становить до 80% вартості тепла.

Вже з 1 листопада набувають чинності зміни, внесені у документ "ДСТУ 4123:2020 Безпека дорожнього руху".

Дотепер офіційно дозволеними засобами заспокоєння руху були кільцеві розв’язки, шумові смуги, піднесені пішохідні переходи, звуження смуг руху, напрямні острівці та "лежачі поліцейські". Зараз до них додалися острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери та розділювальні смуги.

Особливу увагу приділили ділянкам, де автомобільні потоки конфліктують з пішохідними та велосипедними.

Крім того, з 1 листопада на 7 вулицях Києва, де була дозволена швидкість руху до 80 км/год, встановлюється обмеження швидкості до 50 км/год до 1 квітня 2021 року.

Йдеться про такі ділянки:

проспект Шухевича (від Північного моста до вулиці О. Бальзака),

вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вулиці Електриків),

Наддніпрянське шосе,

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе),

Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного)

вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці Миколи Грінченка до Південного мосту),

проспект М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

"Укрзалізниця" з 1 листопада на 15% знизила вартість квитків на місця в вагонах першого класу швидкісних поїздів класу "Інтерсіті".

За словами директора філії "Пасажирська компанія" УЗ Олександра Перцовського, таке рішення було ухвалене, щоб не "перевозити повітря".

Також "Укрзалізниця" не планує підвищувати пасажирські тарифи до квітня 2021 року.

З 2 листопада в Україні почне діяти новий поділ на карантинні зони, введений через поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

До "червоної" зони буде віднесено, зокрема, міста Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинськ, Ужгород та Берегове, Івано-Франківськ, Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав та Фастів, Миколаїв, Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Полтава, Рівне та Острог, Суми та Лебедин, Бережани, Кременець та Чортків, Харків, Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, Ватутіне, Золотоноша, Канів та Сміла, Чернівці та Новодністровськ, а також Чернігів.

Місто Київ залишиться в "помаранчевій" зоні.

Приблизна дата проведення другого туру виборів мерів у містах України – 15 листопада. Він пройде в містах із більш ніж 75 тисяч виборців, якщо ніхто з кандидатів 25 жовтня не набере понад 50%.

Згідно з попередніми результатами, з міст-мільйонників тільки в Києві та Харкові не буде другого туру.

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