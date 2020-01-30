"Подивіться в очі дітям, батька яких ви вбили!" Крюкова вступила в перепалку зі Стерненко

У залі Шевченківського районного суду, де 30 січня відбулося засідання у справі про побиття журналіста "Страны" Владислава Бовтрука, націоналіст Сергій Стерненко вступив у перепалку з журналісткою того ж видання Світланою Крюковою.

Вона порадила Стерненко поїхати в Одесу і подивитися в очі дітей людини, яку він убив, повідомляє "Страна" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

Сам Стерненко не говорив, що він людину не вбивав, а лише ставив одне й те ж питання: "Що ці люди Ісайкул і Кузнецов (у справі про вбивство Кузнєцова і нападу на Ісайкула Стерненко готують підозру - ред.) робили біля мого будинку?" .

"Іноді вбивця повертається на місце злочину для того, щоб ще раз відчути цю емоцію. Тобто ви хочете, щоб я розповіла вам як ви вбивали людину?

Добре, тоді я хочу розповісти про ту людину, яку вбив Стерненко. Ми їздили в Одесу на інтерв'ю з багатодітною матір'ю, у якої залишилися на руках діти від батька, якого вбили. Ви після цього робите з цього шоу? Рекомендую поїхати в Одесу і подивитися в очі дітям, батька яких ви вбили!", – сказала Крюкова.

Відзначимо, що під час словесної перепалки Крюкової і Стерненко, в розмову втручався адвокат Олексія Цибалюка Масі Наєм. Цимбалюка звинувачують в нападі на журналіста "Страны" під будівлею Нацради з телерадіомовлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Пізно ввечері 24 травня 2018 року в Одесі з ножем напали на колишнього лідера місцевого осередку "Правого сектора" Сергія Стерненко.

Хлопець завдав одному з нападників удар ножем в живіт, після чого той помер на місці НП. Як заявляє Стерненко, він діяв нібито в рамках самооборони.

Пізніше з'ясувалося, що затриманий поліцією учасник нападу на екслідера одеського "Правого сектора" проходить у справі як свідок.

Стерненко взяли під охорону співробітники поліції особливого призначення.

У травні 2019 року в поліції заявили, що ряд речових доказів у справах про замах на активістів в Одеській області, зокрема на Стерненко, зникли.

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