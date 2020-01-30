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30 січня • оновлено в 16:20
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"Подивіться в очі дітям, батька яких ви вбили!" Крюкова вступила в перепалку зі Стерненко

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У залі Шевченківського районного суду, де 30 січня відбулося засідання у справі про побиття журналіста "Страны" Владислава Бовтрука, націоналіст Сергій Стерненко вступив у перепалку з журналісткою того ж видання Світланою Крюковою.

Вона порадила Стерненко поїхати в Одесу і подивитися в очі дітей людини, яку він убив, повідомляє "Страна" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

Сам Стерненко не говорив, що він людину не вбивав, а лише ставив одне й те ж питання: "Що ці люди Ісайкул і Кузнецов (у справі про вбивство Кузнєцова і нападу на Ісайкула Стерненко готують підозру - ред.) робили біля мого будинку?" .

"Подивіться в очі дітям, батька яких ви вбили!" Крюкова вступила в перепалку зі Стерненко

"Іноді вбивця повертається на місце злочину для того, щоб ще раз відчути цю емоцію. Тобто ви хочете, щоб я розповіла вам як ви вбивали людину?

Добре, тоді я хочу розповісти про ту людину, яку вбив Стерненко. Ми їздили в Одесу на інтерв'ю з багатодітною матір'ю, у якої залишилися на руках діти від батька, якого вбили. Ви після цього робите з цього шоу? Рекомендую поїхати в Одесу і подивитися в очі дітям, батька яких ви вбили!", – сказала Крюкова.

Відзначимо, що під час словесної перепалки Крюкової і Стерненко, в розмову втручався адвокат Олексія Цибалюка Масі Наєм. Цимбалюка звинувачують в нападі на журналіста "Страны" під будівлею Нацради з телерадіомовлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Світлана Крюкова Сергій Стерненко
Місце
Україна
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