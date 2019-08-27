Подивіться їм в очі: в мережі показали матерів убитих на Донбасі воїнів

В Україні представили фотопроект "Мами" про жінок, які втратили синів у війні на Донбасі.

Автором виступило видання "Дзеркало тижня". Надруковано було близько 300 портретів матерів загиблих військових ЗСУ.

Відзначається, що їх планують розіслати президенту, прем'єр-міністру, спікеру ВРУ, главам ОДА та мерам міст для того, щоб вони повісили знімки в своїх кабінетах.

У мережі показали матерів убитих на Донбасі воїнів

"Хлопчики, які взяли владу в країні, ви годитеся цим жінкам в сини. І ви зобов'язані прожити цю владу так, щоб вашим мамам не було соромно, а їх мамам – гірко. Президент Володимир Зеленський заборонив чиновникам вішати в кабінетах його портрети. Нехай замість них будуть на стіні портрети мам загиблих солдатів!" – пише видання.

Проект нагадав українцям про те, що до списку бойових втрат вже потрапили 3013 воїнів.

"Для більшості з них слово "мама" в житті було першим, воно ж – і останнім. Кого ще кликати, коли так боляче? Понад триста фотографій "Дзеркало тижня" віддрукувало для нових господарів владних кабінетів. Ми розішлемо їх всім: від президента до губернаторів, від спікера і прем'єра до глав служб, інспекцій, парламентських комітетів, мерів, суддів і правоохоронців. Там, на зворотному боці фотографій, є гачок. Тільки вбийте цвях. Нехай за вами стежать, вас надихають, зупиняють, підтримують очі тих, хто віддав Україні безцінне – своїх синів. Змініть країну. Мамам все одно буде боляче, але все ж світліше", – звернулися в виданні до представників влади.

Фотопроект "Мами" Дзеркало тижня

В Україні показали матерів загиблих на Донбасі Дзеркало тижня

Матерів загиблих воїнів показали в мережі Дзеркало тижня

Війна на Донбасі: в мережі показали матерів загиблих Дзеркало тижня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в 2019 році Україна вже втратила на Донбасі 71 військовослужбовця.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!