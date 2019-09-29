"Поділять на три": "Укрзалізницю" чекають масштабні реформи

Кабінет міністрів України спільно з Верховною радою України розробляють законопроект, яким планується поділити ПАТ "Укрзалізниця" на три компанії.

Таким чином оператори будуть відповідати за три різні напрямки: інфраструктура, пасажирськи перевезення та вантажні перевезення, повідомив в інтерв’ю "Радіо Свобода" міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Владислав Криклій "Гордон"

"Один оператор буде відповідати за доступ до інфраструктури. Тобто за всю мережу, за електрифікацію, займатися капітальними вкладеннями у підтримку, експлуатацію, розбудову мережі. Другий оператор буде займатися пасажирськими перевезеннями, які збиткові, проблемні. І там будемо ставити за "кіпіай", власне, мінімізувати ці збитки, максимально до нуля. І третій – це прибутковий, який буде генерувати прибутки для держави. Це вантажні перевезення", – розповів Криклій.

За словами міністра, відтак в "Укрзалізниці" буде три керівника: "Тобто "стілець" буде розділений. Тому у будь-якому разі навіть чинному керівнику все одно доведеться обирати, куди він захоче піти, тому що це будуть три різні посади", – сказав Криклій.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, новим керівником "Укрзалізниці" може стати генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

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