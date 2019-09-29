Головна Новини
30 вересня • оновлено в 06:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Поділять на три": "Укрзалізницю" чекають масштабні реформи

3.5т Читати матеріал російською

Кабінет міністрів України спільно з Верховною радою України розробляють законопроект, яким планується поділити ПАТ "Укрзалізниця" на три компанії.

Таким чином оператори будуть відповідати за три різні напрямки: інфраструктура, пасажирськи перевезення та вантажні перевезення, повідомив в інтерв’ю "Радіо Свобода" міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Владислав Криклій

Владислав Криклій

"Гордон"

"Один оператор буде відповідати за доступ до інфраструктури. Тобто за всю мережу, за електрифікацію, займатися капітальними вкладеннями у підтримку, експлуатацію, розбудову мережі. Другий оператор буде займатися пасажирськими перевезеннями, які збиткові, проблемні. І там будемо ставити за "кіпіай", власне, мінімізувати ці збитки, максимально до нуля. І третій – це прибутковий, який буде генерувати прибутки для держави. Це вантажні перевезення", – розповів Криклій.

Новини
"Таргани і брудні матраци!" "Укрзалізниця" загриміла у новий скандал

За словами міністра, відтак в "Укрзалізниці" буде три керівника: "Тобто "стілець" буде розділений. Тому у будь-якому разі навіть чинному керівнику все одно доведеться обирати, куди він захоче піти, тому що це будуть три різні посади", – сказав Криклій.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, новим керівником "Укрзалізниці" може стати генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Укрзалізниця Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
14
4
Смішно
6
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это делается для того, чтобы похерить пассажирские перевозки, всех пересадить на автотранспорт, который металлоломом по цене нового завозится из ЕС и который потом Украина должна утилизировать. И вообще нечего аборигенам ездачиться по стране, скоро автодороги станут платными, ж.д сообщение недоступным, землю продадут - вот и сидите в своих резервациях по месту рождения, как раньше - где родился там и умер никуда не выезжая.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Был один дармоед, теперь три, да ещё и у каждого свой админаппарат будет. Борьба с коррупцией?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel