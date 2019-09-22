Подих зими: на Україну рухається нова хвиля похолодання

Північні, центральні та східні області України найближчим часом очікує похолодання до -4.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зокрема, вночі 24 вересня в північних і східних областях заморозки в повітрі 0-3° (сильні заморозки, II рівень небезпеки, помаранчевий), на Полтавщині та Черкащині заморозки на грунті 0-4°, (І рівень небезпеки, жовтий).

На Україну рухається нова хвиля похолодання УНІАН

Уночі 25 вересня такі ж заморозки очікуються в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Житомирській, Київській і Донецькій областях.

Погода в Україні 24 вересня Скріншот

Погода в Україні 25 вересня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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