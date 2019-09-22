Подих зими: на Україну рухається нова хвиля похолодання

Північні, центральні та східні області України найближчим часом очікує похолодання до -4.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Зокрема, вночі 24 вересня в північних і східних областях заморозки в повітрі 0-3° (сильні заморозки, II рівень небезпеки, помаранчевий), на Полтавщині та Черкащині заморозки на грунті 0-4°, (І рівень небезпеки, жовтий).
На Україну рухається нова хвиля похолодання
УНІАН
Уночі 25 вересня такі ж заморозки очікуються в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Житомирській, Київській і Донецькій областях.
Погода в Україні 24 вересня
Скріншот
Погода в Україні 25 вересня
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Осінь в Україні в 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.
Зима в 2020 році в Україні почнеться рано і спочатку не буде занадто суворою.
У той же час британські метеорологи попередили, що зима в Європі буде найхолоднішою за останні 30 років.
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