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22 вересня • оновлено в 16:35
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Подих зими: на Україну рухається нова хвиля похолодання

2.9т Читати матеріал російською

Північні, центральні та східні області України найближчим часом очікує похолодання до -4.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зокрема, вночі 24 вересня в північних і східних областях заморозки в повітрі 0-3° (сильні заморозки, II рівень небезпеки, помаранчевий), на Полтавщині та Черкащині заморозки на грунті 0-4°, (І рівень небезпеки, жовтий).

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На Україну рухається нова хвиля похолодання

На Україну рухається нова хвиля похолодання

УНІАН

Уночі 25 вересня такі ж заморозки очікуються в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Житомирській, Київській і Донецькій областях.

Погода в Україні 24 вересня

Погода в Україні 24 вересня

Скріншот

Погода в Україні 25 вересня

Погода в Україні 25 вересня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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