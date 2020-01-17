26 августа 1382 года царь Большой Орды Тохтамыш, вернул Дмитрию Донскому восставшую Москву и перебил в ней чуть ли не всех ее жителей.

Чем более всего славится история Московии так это безусловно героическим поведением своих правителей в момент выяснения отношений со своими сюзеренами.

Именно так получилось и с "великим полководцем" Дмитрием Донским, но откатимся ка мы на шаг назад.

В 1377 году прямой наследник Чингисхана Тохтамыш "вернул" под свое крыло Сыгнак, а в 1379 году воцарился и в столице Большой или Белой (она же Золотая) Орды - Сарае.

Правителем же Московии на тот момент был темник Мамай, и в его планы никак не входило власть Тохтамышу отдавать.

Тем не менее Москва, соревнующаяся с Киевом и Владимиром за право стать центром Руськой церкви, решила пойти вабанк и присягнув законному наследнику Тохтамышу пошла на Мамая войной.

11 августа 1378 года в сражении на речке Вожа, Мамай был разбит Дмитрием и отступил на Крым.

Собрав в Крыму силы для нового похода, он пошел было вернуть Дмитрию долг, но был бит Тохтамышем на речке Калке. Ну как бит. Военачальники Мамая предали его, и он бежал в генуэзскую Кафу, забыв, что последние были связаны с царем Орды непростыми политическими и экономическими интересами. Генуэзцы Мамая банально убили и ограбили.

А вот что было дальше весьма интересно!

Московская версия

Согласно московской версии истории во все том же году Тохтамыш попросил Дмитрия рассчитаться за право правления на Московии, но неожиданно получил отказ.

Посему, разобравшись с устройством своего государства и ввиду отсутствия у Дмитрия желания платить положенную дань, Тохтамыш в 1382 году пошел на Москву.

По удивительному стечению обстоятельств, прознав про поход Тохтамыша, московский князь Дмитрий Донской, собрал дружину и кинулся ему на встречу, но совершенно случайно оказался в 400 километрах от Москвы - в Костроме!

Аналогичная оказия случилась и с Киевским митрополитом Киприаном, который оказался в Твери.

Удивительно, что несмотря на то, что из города никого не отпускали, княгиня с детьми таки была отпущена к храброму защитнику Москвы в Кострому.

По факту Москва осталась брошенная на съедение ордынскому царю.

Но, надо отдать должное, московиты подняли восстание. Закрыли ворота в город и начали готовиться к обороне.

23 августа ордынцы подошли к Москве, штурмовали город, но безрезультатно.

26 августа делегация, состоявшая из знатных московских и суздальских вельмож пришла под стены города на переговоры.

"Царь вам, своим людям, хочет оказать милость, потому что неповинны вы и не заслуживаете смерти, ибо не на вас он войной пришёл, но на Дмитрия, враждуя, ополчился. Вы же достойны помилования. Ничего иного от вас царь не требует, только выйдите к нему навстречу с почестями и дарами, вместе со своим князем, так как хочет он увидеть город этот, и в него войти, и в нём побывать, а вам дарует мир и любовь свою, а вы ему ворота городские отворите". - молвили они, добавляя:

"Верьте нам, мы ваши князья христианские, вам в том клянёмся".

Московиты отворили врата, и монголы устроили в городе резню, разграбив казну, город и церкви.

Версия эта общепринятая, но весьма шаткая. Ибо много в ней не стыковок.

Почему Дмитрий отказался платить Тохтамышу, за которого воевал, и чью монету ему дали право чеканить?

Почему "христианские братья" под стенами?

Почему Москву разграбили? Ордынцы в отличии от московитов слово держали и не пошли бы на этот шаг.

Собственно поэтому предлагаю вам другую версию

Подавленное Тохтамышем Московское восстание

В 1382 году в Москве случился переворот!

Московские горожане и крестьяне объединив усилия скинули ненавистного князя и прогнали всех его приспешников.

Узнав о данном событии московский князь Дмитрий Иванович бежал в Кострому, предварительно отправив Тохтамышу гонцов с просьбой возвернуть справедливость и вернуть его верному вассалу, доказавшему свою преданность на Куликовом поле - Москву!

Тохтамыш собрал войско, добавил в него ряд суздальских и московских феодалов и пошел войной на восставших холопов!

Тем временам московские горожане собрались на вече, и пригласили для руководства обороной от царя Орды литовского князя Остея.

Под его руководством москвичи, чтобы лишить ордынцев материала для осады и укрытия, сожгли все посады. На стенах укрепили забрала, заготовили дёготь, кипящую смолу, кипяток и камни.

Поэтому, когда 23 августа 1382 года Тохтамыш начал осаду города москвичи дали ему реальный отпор!

И тогда, понимая кто пришел и зачем к Москве совершенно иначе прозвучат слова сказанные 26 августа делегацией московских феодалов.

"Верьте нам, мы ваши князья христианские, вам в том клянёмся".

Московиты отворили врата, и их христианские братья устроили им резню.

Показательно, но монголы никогда не грабили церквей. Этим обычно занимались сами "христианские" князья, ведущие бесконечные междоусобные войны. Так что факт того, что церкви были ограблены свидетельствует лишь об одном: грабили Москву "свои".

Подтверждает факт восстановления законной власти и жестокость с которой расправились с восставшими!

"И была в граде сеча зла и вне града тако же сеча велика. И до тех пор секли, пока руки и плечи их не ослабли и не обессилели они"!

Люди толпами метались по улицам, обречённо ища спасения. Все восставшие были изрублены, сожжены, утоплены или уведены в рабство.

Собственно после понимания событий в такой трактовке абсолютно логично выглядит тот факт, что 23 апреля в 1383 года Дмитрий отправил в Орду своего старшего сына Василия за ярлыком на Великое княжение Владимирское и получил его выплатив все задолженности по дани.

Получил, несмотря на то, что ещё осенью 1382 года в Орду отправились Михаил Тверской с сыном Александром и брат Дмитрия Суздальского Борис Городецкий!

То есть, Дмитрий однозначно был в фаворитах у Тохтамыша и ни о какой вражде не могло быть и речи!

В частности данный факт подтверждается еще и тем, что когда в 1388 году Тохтамыш выступил против Тамерлана, часть его войска было укомплектовано московитами.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!