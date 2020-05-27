Подарував людям зброю проти холери і чуми: в мережі згадали відомого винахідника вакцин Хавкіна

У мережі згадали історію імунолога Володимира Хавкіна з Одеси, який винайшов вакцини і зупинив найстрашніші епідемії на планеті – чума і холера.

Про це написав президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

Ложкін нагадав, що незважаючи на спалах холери в 1892 році на півдні України, Російська імперія відмовилася від використання вакцини Хавкіна, оскільки він був членом організації "Народна воля", і царський уряд не захотів приймати допомогу з рук опозиціонера.

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"Тоді від холери за 3 місяці померло 300 тисяч людей, а ім'я Хавкіна благополучно було забуте. На батьківщині. У Європі ж від відкриття одесита, учня Іллі Мечникова, ще довго не могли прийти до тями. Відкриття Хавкіна першою прийняла Британська імперія, в індійських володіннях якої епідемії холери траплялися кожні три роки, і жертви обчислювалися мільйонами", – написав він.

Ложкін розповів, що через п'ять років Хавкін винайшов вакцину проти чуми, в січні 1897 року він ввів її собі, перехворів у легкій формі і залишився живий.

Крім того, в Індії Хавкін поборов і холеру, і чуму. Він пропрацював там 18 років, ставши не менше шанованим, ніж Махатма Ганді. Його теж називали Махатма ( "велика душа" – з санскриту). У Бомбеї був утворений інститут бактеріології імені Махатми Хавкіна, в якому було вироблено понад 440 мільйонів доз протичумної вакцини.

"З тих пір людство практично забуло про чуму і холеру. Одесит Хавкін подарував людям зброю для боротьби з ворогами, на чиєму рахунку набагато більше жертв, ніж кількість загиблих у всіх світових війнах", – підсумував Ложкін.

Раніше OBOZREVATEL докладніше розповідав про українського вченого, одесита Вальдемара Хавкіна, який врятував мільйони життів своєю чудодійною "лімфою Хавкіна". В англійських газетах його називали "благодійником людства" і "великим філантропом".