Подарунок львівського бренду: стало відомо, хто пошив Порошенку маску-вишиванку

Журналісти з'ясували, що маска-вишиванка, в якій часто з'являється на публіці п'ятий президент України Петро Порошенко, належить відомому львівському бренду "Гойда".

Про це написала журналістка Варвара Квітка на своїй сторінці в Facebook. Як розповіла засновниця бренду Ірина Христинич, за період карантину через пандемію коронавірусу, "Гойра" створила і розіслала близько трьох тисяч унікальних вишитих масок у більш, ніж 150 міст України.

Так отримала вироби і сім'я Порошенка. У Петра і Марини є комплект вишиванок бренду і до них прислали маски.

Петро і Марина Порошенки в масках від львівського бренду "Гойра"

"Аксесуар із вишивкою, як носить п'ятий президент, представлений у декількох кольорах і з тканини різних фактур. Орнамент, що нанесений на ній бере витік у борщівської сорочки", – написала журналістка.

Вона додала, що маски від "Гойра" під час карантину не мали фіксованої вартості. Отримати виріб у авторській стилістиці бренду можна було в форматі "плати скільки можеш". Але, після пом'якшення карантинних норм, на маски буде встановлена лояльна ціна.

Як повідомляв OBOZREVATEL нардеп Єлизавета Богуцька в розпал епідемії COVID-19 прийшла в Верховну Раду у в'язаній масці в крупну сітку. Відповідне фото вона опублікувала у себе в Facebook. Пізніше вона уточнила, що "це був лише тролінг карантинних заходів".

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