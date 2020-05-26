Подарунки до Дня захисту дітей: де купити максимально вигідно

Міжнародний день захисту дітей відзначається щорічно 1 червня, вперше відзначався в 1950 році. Це свято покликане привернути увагу громадськості до проблем дітей. Спеціально до цього дня ми підготували для вас список магазинів, де діють класні знижки на дитячі товари:

1. Rozetka. Знижки на іграшки, конструктори і пазли, дитячий транспорт, настільні ігри - діють до 1.06

2. Сhicco. Дисконт до 70% на товари з колекції літо-весна, до того ж у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 100 гривень - при оформленні замовлення від 1000 гривень

3. Будинок Іграшок. Вигода до 50% на м'які іграшки

4. Book24. На розділі можна знайти промокод на 5% знижки на весь асортимент товарів, в тому числі, на дитячу літературу

5. Bonprix. Вигода до 300 гривень на товари для малюків

6. Pampik. Даруємо промокод на 100 гривень знижки при оформленні замовлення від 1000 гривень

7. Bambook. 10% економія на замовлення літератури для дітей

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