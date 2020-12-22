Подарована Лаврову древня ікона є власністю України – Мінкульт

Ікона XVIII століття, подарована міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову главою Президії Боснії і Герцеговини (БіГ) Милорадом Додіком, є власністю держави Україна.

Про це свідчить печатка на зворотному боці ікони, сказано на сайті українського Міністерства культури й інформполітики. Відомство з'ясовує походження пам'ятки.

Відомо, що ззаду зображення знаходиться печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури та природи. Вона працювала з 1926 до 1930 року і займалася тим, що складала списки пам'ятників культури в усіх округах в межах своєї відповідальності, брала їх на облік і під державну охорону.

МКІП готує запити до Державного архіву Одеської області, Одеського археологічного музею, Національного музею історії України, інших музейних установ.

Крім того, Міністерство звернеться до правоохоронців, щоб вони з'ясували, як українська ікона потрапила в БіГ.

Нагадаємо:

300-річну ікону, ймовірно, вивезену з окупованого Донбасу, Лаврову презентували 14 грудня.

У МЗС РФ заявили: зображення буде повернуто дарувальникам для уточнення його історії через лінію Інтерполу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні-2020 у Боснії і Герцеговині вперше виправдали сербського найманця – Гаврила Стевича, який у 2014 році воював проти українців на Донбасі в рядах терористів "ЛНР". За місяць своєї "служби" він отримував 500 євро. Чоловік стверджував, що приїхав до "ЛНР" як журналіст і письменник.