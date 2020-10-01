Постачання води в Крим технічно неможливе, – еколог

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
4,8 т.
Крим без води

Поновити постачання води на територію анексованого Росією Криму через Північно-Кримський канал технічно неможливо. За минулі шість років він став повністю непридатним, а його відновлення потребує значних коштів.

На цьому в інтерв'ю УНІАН наголосив професор кафедри екології Києво-Могилянської академії, академік Академії економічних наук України, експерт Кримськотатарського ресурсного центру Євген Хлобистов.

Він зазначив, що ситуація з водопостачанням півострова дійсно гнітюча. Однак окупаційна влада лукавить, заявляючи, нібито проблема пов'язана лише з перекриттям Києвом каналу в 2014 році.

"Головним мотивом України щодо його перекриття було те, що ця вода надходила для сільськогосподарських і промислових цілей. Для наповнення водосховищ канал був допоміжним або резервним джерелом", – сказав учений.

Хлобистов нагадав, що основним завданням каналу не було забезпечення водою міст і селищ. Водночас ситуацію, що склалася на півострові, він пояснює зокрема й процесами зміни клімату, а також збільшенням населення Криму та мілітаризацією його території.

"Через ці фактори проблема забезпечення жителів Криму водою заходить у глухий кут. Реанімувати Північно-Кримський канал неможливо. Це вимагає величезних коштів, фактично порівнянних із витратами на будівництво аналогічної споруди. Канал шість років стоїть без води, на стінах утворилися глибокі тріщини", – пояснив еколог.

Він додав, що й у 2012-2013 роках канал уже мав дуже великі водовтрати, які в певні періоди року становили до 60%.

"Днище вимагало ремонтних робіт, але все руки не доходили. Тепер уже не відновити. Коли Крим повернеться в Україну, питання стоятиме про нову гідротехнічну споруду", – підсумував Хлобистов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський гідрогеолог Юрій Медовар заявив, що буріння свердловин, опріснення морської води й викликання дощу в анексованому Криму вимагають величезних витрат, але не зможуть розв'язати проблему водопостачання. Щоби прісної води вистачило на потреби населення, окупаційній владі треба повністю відмовитися від промисловості та сільського господарства на півострові.

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